2026-ra a Forma-1 jelentősen átalakult, beleértve az autók erőforrását is. Az új szabályok szerint az erő jelenleg fele-fele arányban érkezik a benzines V6-os motortól, valamint az elektromos rendszertől. Utóbbi azonban nem áll mindig a pilóták rendelkezésére, amit pedig mégis megkapnak, az annyira szoftveresen szabályozottan érkezik a kigyorsításokon és az előre kijelölt pontokon, hogy arra nincs sok ráhatása a versenyzőknek.

A versenyzés jelenlegi állapota sokaknak nem tetszik, híresen bírálta azt többször is Max Verstappen, de ezzel nincs egyedül a Red Bull hollandja. A vegyes reakciók mennyisége már olyan mértékű, amit láthatóan az F1 sem hagy figyelmen kívül, ezért úgy tűnik, hogy a szabályok jelentősebb átalakítását tervezik. Minderre már a következő 15 napban sor kerülhet a Motorsport.com információi szerint, a szóban forgó változás pedig az lehet, hogy

az eddigi 50-50-es benzinmotor-villanymotor teljesítményhányadot 60-40 arányban a benzinmotor oldalára billentsék.

A változás jelentős lenne, rendesen át kellene tervezni az autókat például amiatt is, mert nagyobb üzemanyagtankokat kellene a motorborítás alá rejteni. Ezért is ilyen rövid a határidő, ráadásul ebbe bele kellene férni a részletek egyeztetésének is a motorgyártók, illetve a Nemzetközi Automobil Szövetség közt.

A módosításra csak akkor kerül sor, ha az öt motorgyártó közül négy igennel szavaz a megbeszéltekre. Paddockbéli pletykák szerint a Mercedes nem támogatja a tervet, ami érthető is, hiszen jelenleg őket üldözi mindenki. Szemben áll velük viszont biztosan a Honda és a Red Bull-Ford, míg az Audi, illetve a Ferrari álláspontja jelenleg nem ismert.

Könnyen lehet az is, hogy a felek végül nem tudnak a 60-40 arányba tolódás részleteiben megállapodni, és végül olyan kompromisszumos megoldás mellett teszik le voksukat, melynek alapja az 50-50-es teljesítményeloszlás, tovább finomított elektromos energiamenedzsmenttel.