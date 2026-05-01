Április 28-án késő este a 86-os főúton Szombathely irányába tartott egy horvát rendszámú VW kisbusz, amikor utolért egy feltűnően bizonytalanul haladó, balra-jobbra kacsázó személyautót.

Azt gyanította, hogy a Mitsubishi sofőrje elbóbiskolt, ezért villogással, dudálással próbálta felhívni a figyelmét, valamint figyelmezteti a szembejövő forgalmat a veszélyes helyzetre.

Két kilométeren át haladtak így, amikor a személyautó áttért a szemközti sávba, és félig frontálisan ütközött egy szabályosan haladó Opellel.

Mindkét jármű megpördült és árokba csapódott. Egy nagyobb alkatrész eltalálta a Volkswagen furgont is, írja a balesetről beszámoló 112 Emergency Press.

A vétlen sofőr súlyos, nyolc napon túl gyógyuló arcsérülést szenvedett – nyitóképünkön az ő autója látható az árokban. A balesetet okozó, 40 év körüli férfi könnyebben sérült meg. Nála alkoholos befolyásoltságot állapítottak meg a helyszínen, vezetői engedélyét a helyszínen bevonták.

Az esetet dokumentáló furgon vezetője nem szenvedett sérülést, járműve működőképes maradt.

A 86-os főút forgalmát a helyszínelés és a mentés idejére a Petőfi-telep felé terelték, bár ez sem bizonyult nyerő ötletnek: egy terelt kamion ugyanis leszakított egy távközlési kábelt, amihez a szombathelyi tűzoltókat kellett kihívni.

