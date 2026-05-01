Egy 2022-es keretmegállapodás sokadik fázisaként a Hyundai-csoport haditechnikai leányvállalata, a Hyundai Rotem áprilisban 6,5 milliárd dollár összértékű szerződést írt alá a lengyel Bumar-Łabędy vállalattal. Ennek értelmében a lengyel állami cég hatvanegy darab K2PL harckocsit gyárthat helyben, a nyugat-sziléziai Gliwice városában.

A K2 Black Panther harckocsi egységára 8,5 millió dollár (2,6 mrd forint), a kifejezetten a lengyel haderő igényei szerint módosított K2PL kivitelek azonban ennél jelentősen többe: egyes források szerint akár 32 millió dollárba (10 mrd Ft) kerülhetnek.

A teljes szerződéses összeg a hatvanegy harci járművön túl a technológia átadását (a gyártósorok létesítését), a tankok karbantartásához és üzemeltetéséhez nyújtott támogatást, valamint további 72 kiszolgáló (K1 ARV műszaki és K1 AVLB hídépítő) jármű helyi gyártását is magában foglalja.

Lengyelországban utoljára 2009-ben gyártottak tankot: a PT-91M Twardy szintén a Bumar-Łabędy üzemeiben készült. A K2PL első példányai csaknem húsz évvel később: 2028-ban készülhetnek el.

A K2PL tankokat hegyi beszállítóktól származó kiegészítőkkel, pl. első és hátsó kamerarendszerrel, valamint giroszkópokkal és gyorsulásmérőkkel működő, külső jelektől teljesen független, ezért nem zavarható INS navigációs rendszerrel szerelik fel.

A szerződő felek a két ország közötti haditechnológiai együttműködés szélesebb körű megerősítését remélik a szerződéstől.

A három fős személyzettel üzemeltethető Hyundai K2 Black Panther alapverziójának hajtásáról egy 1500 lóerős dízelmotor gondoskodik, automata sebességváltója 5 előre- és 3 hátrameneti fokozattal rendelkezik.

Tűzerejét egy automatikus töltéssel és integrált vezérlő rendszerrel szerelt 120 mm-es 55-ös kaliberű, simacsövű ágyú biztosítja, a tank 40 lőszert tud magával vinni.

A tank hidropneumatikus felfüggesztést és dinamikus lánctalp-feszítő rendszert kapott, védelméről fenyegetés-elemző rendszer, aktív védelmi rendszer, valamint kompozit páncélzat gondoskodik.

A légkondicionálóval felszerelt K2 bevetési tömege 56 tonna, legnagyobb sebessége aszfalton 70, terepen 50 km/óra, hatótávolsága 450 km. A jármű gázlómélysége 4,1 méter.

Nyitókép: K2 Black Panther a 2024-es nemzeti honvédelmi nap főpróbáján, Varsóban. Kép forrása: Marek Antoni Iwanczuk/SOPA Images/LightRocket via Getty Images