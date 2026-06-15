A hirdetés alapján nem egyszerű veteránautóról van szó, hanem egy olyan gyűjtői darabról, amelyet a tulajdonosa szerint nem is igazán piaci, hanem eszmei értéken kínálnak eladásra.

A Trabantokról a legtöbb embernek a szocialista korszak hétköznapi autózása, a kétütemű motor jellegzetes hangja és a kékes füstfelhő jut eszébe. Ez a példány azonban egészen más ligában játszik. A hirdetés szerint az autó új állapotban van, ráadásul ritka, egyedi színben pompázik. A tulajdonos úgy fogalmaz:

“adottságai, megjelenése és állapota miatt gyakorlatilag nincs párja a világon.”

Az ár is ehhez mérten különleges: 8,5 millió forintot kérnek érte, amivel ez lehet a világ egyik legdrágább Trabantja – ha nem a legdrágább, ugyanis még a német mobile.de-n sincs ennél drágább példány. A hirdetés szövege szerint Amerikából már 25 ezer dollárt (8 millió forint) is ajánlottak érte, de a tulajdonos nem szeretné, ha az autó kikerülne Magyarországról, mert családi kötődésük van hozzá. A szöveg alapján nem sürgeti őket az eladás, hiszen az autó a gyűjteményükben is jól mutat.

A Trabant P 60 rövid története

A Trabant P 60, más néven Trabant 600 a keletnémet autógyártás egyik érdekes átmeneti modellje volt. A VEB Sachsenring Automobilwerk Zwickau gyárában készült az 1960-as évek első felében, és lényegében a korábbi Trabant P 50 továbbfejlesztésének számított. Külsőre nem hozott radikális változást, a lényeg inkább a technikában volt.

A P 60 legfontosabb újdonsága a nagyobb, nagyjából 600 köbcentis, kéthengeres, kétütemű motor volt, amely 23 lóerőt teljesített. Ez ma már mosolyogtató értéknek tűnik, de a maga korában a Trabant kis tömegéhez és egyszerű felépítéséhez mérten használható előrelépést jelentett. Az autó továbbra is elsőkerék-hajtású maradt, karosszériájánál pedig megmaradt a Trabantokra jellemző duroplast borítás, amely a típus egyik legismertebb sajátosságává vált.

A képeken látható autó tulajdonosa egyébként cserelehetőséget is megjelölt, veteránautót beszámítanának értékegyeztetéssel. Ez is azt mutatja, hogy nem egyszerű használt autóként kezelik a Trabantot, hanem gyűjteményi darabként.

8,5 millió forintért ma már bőven lehet modern használt autót, fiatal családi SUV-t vagy akár jó állapotú prémium modellt is venni. Csakhogy ez a Trabant nem azokkal versenyez. Aki ilyet vesz, nem gyorsulási adatokat, kényelmi extrákat vagy autópályás utazótempót vásárol, hanem hangulatot, történelmet és egy erősen nosztalgikus tárgyat.