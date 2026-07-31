Felülvizsgálja a Nagykörút felújításának eddig elkészült terveit a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Budapest Közút, szükség esetén módosítják is azokat – közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Az intézkedések apropóját az adta, hogy a héten halálos baleset történt a belvárosban, a Király utcánál egy betonkeverő sofőrje elgázolt egy kanyarodó kerékpárost. A Nagykörút tervezett átalakításáról a Vezess is részletes cikkben számolt be, soha nem látott bringasztráda építését tervezik.

A Telex cikke szerint az eset után a Magyar Kerékpárosklub elnöke azt írta, hogy a 23 éves nő a „kanyarodást szabályosan, kézzel jelezte”, illetve, hogy a bringás a teherautó holtterébe kerülhetett. Kürti Gábor Dezső szerint erre a két dologra már tíz évvel ezelőtt benyújtottak javaslatot:

a kerékpárral kanyarodás jelzését legyen elég annak megkezdéséig elvégezni, hogy amikor leginkább kell, végig a kormányt foghassa a kéz;

a teherautók és buszok kanyarodási sebességének 10 km/h-ra korlátozása.

A főpolgármester pénteken azt írta a Facebookon, hogy a Nagykörút felújításának tervezése közúti biztonsági auditot is tartalmaz, a terveket pedig szakértő civil és szakmai szervezetekkel is egyeztetik.

London példáját követve megvizsgálják, hogyan tehető kötelezővé, hogy a főváros kijelölt övezeteibe behajtó valamennyi nehézgépjármű rendelkezzen holttérfigyelő eszközzel vagy megfelelő közvetlen rálátással. Karácsony Gergely szerint a holttérfigyelő eszközök utólag is viszonylag kis költséggel felszerelhetők.

A főváros támogatja azt a KRESZ-módosítást, hogy a buszok és teherautók kanyarodási sebességét 10 km/h-ban korlátozzák.

A nagykörúti változások a parkolást is érintik: