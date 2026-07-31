Az 1990-es években az amerikai talkshow-színtéren befutott Jay Leno ma már – legalábbis hazáján kívül – sokkal ismertebb autóbolondként és -gyűjtőként, mint tévés személyiségként, ami nem is meglepő, hiszen az évtizedek alatt a világ egyik legmenőbb kollekcióját szedte össze garázsaiban.

A 76 éves ex-műsorvezető gyűjteményében nagyjából – fele-fele arányban – összesen 350 gépkocsi és motorkerékpár található, közöttük igazi régi és modern ritkaságokkal, Fors T-Modellektől a legdrágább Ferrarikig.

Nemrégiben egy még 1986-ban, azaz 40 éve megözvegyült idős hölgy kereste meg Lenót azzal, hogy eladná neki néhai férje Ferrari 275-ösét.

Az autót még a maranellói márka aranykorában, 1964 és ’68 között gyártották, a Pinifarina által megálmodott kasztni alatt az utolsó években – amikorról az említett példány is származik –, egy 300 lóerős, 3,3 literes V12-es dolgozott. A rövid és hosszú orrú variánsból a gyártás öt éve alatt együttesen összesen 442 darab készült, így a négy évtizede garázsban őrzött, eladásra szánt példány igazi autós ínyencségnek számított.

A földi pályája végét váró hölgy a négy évtizeddel el ezelőtt a férje által kifizetett 350 ezer dollárért (bő 110 millió Ft) kínálta Lenónak a kocsit, ám ő nem élt vissza a helyzettel, sőt: nagyjából tízszeres árat ígért neki.

„Ha 4 millió dollár közelében tudom elsütni, kapok egy tálca süteményt?” – ajánlotta amolyan fogadásként Leno.

A világhíres gyűjtő a kontaktjaira építve aztán a David Gooding aukciósháznál ajánlotta be az autót, melyért árverésen 3,75 millió dollárt (1,18 milliárd Ft), azaz az eredetileg kívánt ár több mint tízszeresét ajánlotta a leglelkesebb licitáló – miközben maga Leno beérte egy tálca süteménnyel.

Ferrari 275 GTB – galéria