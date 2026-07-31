Ha ismeretlenül cseng számodra a SuperPanther márkanév, az nem a véletlen műve. A céget alig négy évvel ezelőtt alapította Chao Liu, elektromos és más alternatív hajtással rendelkező közepes és nehézkategóriás teherautók gyártására. A vállalat az osztrák Steyr Automotive GmbH vállalattal lépett szövetségre, ami éppen kapóra jött, hiszen a Volta Trucks korábbi csődje miatt rengeteg kapacitás szabadult fel helyben.

A SuperPanther eTopas 600 első példányát a DHL vehette át, amely várhatóan Hollandiában fogja használni a vonatót szeptembertől. A modell nem ismeretlen a vállalat számára, ugyanis már 2025-ben Ausztriában is tesztelték valós üzemi körülmények között. Mivel pozitív tapasztalatokra tettek szert vele, ezért úgy döntöttek, hogy a saját flottájukat is kibővítik egy ilyennel.

Az eTopas 600-ast kifejezetten az európai piacra fejlesztették ki, és bár SKD-módszerrel készül, azaz az előre legyártott, Kínából érkező főegységeket az ausztriai gyárban szerelik össze, de számos olyan európai beszállító alkatrészét is felhasználják, mint például a ZF, Schaeffler, Aumovio, Infineon, Michelin vagy éppen a Continental.

4 fotó

Az újdonság 6475 mm hosszú, 2550 mm széles és 3980 mm magas, és mindössze három színben (fehér, fekete és piros) választható. A 4×2-es hajtásképletű vontatót egy 941 lóerős (692 kW) csúcsteljesítményű e‑tengely mozgatja, amely egy 800 voltos nagyfeszültségű platformra készül. A lítiumion‑vas-foszfát (LFP) akkumulátorok a fülke mögött, az alvázban kaptak helyet, összkapacitásuk eléri a 621 kWh‑ot. A gyártó szerint a CATL-től érkező energiatárolók 4500 töltési ciklust és legalább 1,2 millió kilométeres futásteljesítményt biztosítanak.

Az eTopas 600 különlegessége, hogy két darab CCS2 töltőcsatlakozóval is el van látva (oldalanként egy), ezért töltése mindkét oldalról megoldható. A rendelkezésre álló információk alapján az akkumulátorok 38 perc alatt tölthetők fel 20-ról 80%-ra, ám a töltési teljesítményt a gyártó nem részletezte. Az önsúlya mindössze 10,8 tonna, így átlagosan 800 kilogrammal könnyebb a hasonló kategóriájú elektromos nyerges vontatóknál. Egy feltöltéssel maximum 560 kilométert tud megtenni.

Légrugós felfüggesztéssel rendelkező fülkéje megfelel az európai követelményeknek. A sofőrágy alatt egy 40 literes, kihúzható hűtőláda kapott helyet, így akár nemzetközi áruszállításra is használható. A műszerfala immáron teljesen digitális, és a hagyományos külső visszapillantók helyett külső kamerákkal tüntetik el a holttereket. A kabin hátfalát azonban feltűnően szabadon hagyták. Nem szereltek fel extra tárolószekrényeket, vagy a sofőr kísérőjének egy lehajtható ágyat.

Az eTopas 600-as további példányaiból még német, lengyel és cseh üzemeltetők vehettek át egy-egy darabot. Az idei évben a tervek szerint 100-200 darab készülhet a Steyr gyárában ebből a típusból.