Az Európai Bizottság hétről hétre közzéteszi azt a listát, amelyen az unió tagországaiban frissen visszahívott tartós fogyasztási cikkek – köztük az autóipariak is – szerepelnek. Az egyes visszahívásokban érintett típusokat, a problémás gyártási időszakot, valamint a hiba vázlatos leírását alább találod. Az itt leírtak természetesen csupán vázlatosan ismertetik a problémák jellegét; ha felmerül a gyanú, hogy az autód érintett, mindenképp fordulj a forgalmazóhoz, ilyen esetekben ő a tuti tudás forrása.

Az alábbi képre kattintva megtalálod a legfrissebb Európai visszahívások leírását (2026. 30. hét):