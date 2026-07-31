Az Európai Bizottság hétről hétre közzéteszi azt a listát, amelyen az unió tagországaiban frissen visszahívott tartós fogyasztási cikkek – köztük az autóipariak is – szerepelnek. Az egyes visszahívásokban érintett típusokat, a problémás gyártási időszakot, valamint a hiba vázlatos leírását alább találod. Az itt leírtak természetesen csupán vázlatosan ismertetik a problémák jellegét; ha felmerül a gyanú, hogy az autód érintett, mindenképp fordulj a forgalmazóhoz, ilyen esetekben ő a tuti tudás forrása.
Ezekben a nyaralós autókban veszélyben vannak a gyermekek
Számos lehetséges hibaforrás közül egy olyan ponton ejtettek hibát a gyártók, amely közvetlenül a gyermek utasok épségét veszélyezteti.
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Forrás: EC Rapid Alert
Kép(ek) forrása: autógyártók, FabrikaCr / Getty Images