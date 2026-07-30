Szürreális látvány fogadja a Nagymarosnál strandolókat: miközben néhány méterrel odébb emberek fürdenek a Dunában, egy hatalmas Caterpillar munkagép alakítja a folyómedret. A lánctalpas gép közvetlenül a vízben dolgozik, ami első pillantásra különleges bemutatónak tűnik, mint hétköznapi folyami munkának.

A munkálatok célja, hogy megfelelő mélységű medret alakítsanak ki a nagymarosi kompkikötőnél. Erre azért van szükség, hogy a Visegrád és Nagymaros között közlekedő komp biztonságosan meg tudja közelíteni a partot, és ki tudjon kötni.

A komp számára nemcsak a folyó közepén kell elegendő vízmélység, hanem közvetlenül a kikötő rámpája előtt is. Ha ezen a részen hordalék rakódik le, vagy a vízszint túlságosan lecsökken, a hajó fennakadhat, illetve nem tudja olyan közel megközelíteni a partot, hogy az autók biztonságosan fel- és lehajthassanak róla.

Ilyenkor kerülnek elő a nagy munkagépek. A lánctalpas kialakítás előnye, hogy a Caterpillar puha, sáros és egyenetlen talajon is képes mozogni, ahol egy hagyományos kerékkel szerelt gép könnyen elsüllyedne vagy elakadna. A széles lánctalpak nagyobb felületen osztják el a jármű tömegét, bár a folyómederben végzett munka így is komoly odafigyelést igényel.

A gép feladata, hogy a kikötő környezetében átrendezze, illetve eltávolítsa a felhalmozódott hordalékot. Lényegében egy megfelelően mély és járható útvonalat készít a komp számára – csak éppen nem a szárazföldön, hanem a Duna medrében.

A munkálatok hátterében a folyó alacsony vízállása van, amely miatt a sekélyebb részek és a meder egyenetlenségei a megszokottnál jóval nagyobb problémát okoznak.