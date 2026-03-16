A Catepillar gyártmánykínálata a kotróktól kezdve egészen a bányadömperekig terjed. Az amerikai cég eddig leginkább a sárga munkagépeiről volt ismert, úgy tűnik azonban, hogy hamarosan akár egy kertvárosi házacska előtt is felbukkanhat a “macskás” cég pickupja. Az a látvány garantáltan magára vonná a tekinteteket.

A Caterpillar pick-up valódi, nem mesterséges intelligencia által generált jármű. A modellt Las Vegasban, a ConExpo–Con/AGG 2026 szakkiállításon mutatták be, amelyre több mint 140 ezer látogató volt kíváncsi. Egyelőre koncepció járműről van szó, amely műszaki alapjait tekintve egy Ford F‑450 platformjára épül – innen ered a külső hasonlóság is – számolt be róla Hiconsumption.com. A sárga‑fekete pick-up kifejezetten építőipari és bányászati környezetre tervezett, robusztus, nagy teherbírású jármű. Hajtásáról egy 6,7 literes ,V8-as, akár 500 lóerős teljesítménnyel is rendelkező turbódízel motor gondoskodik. A megfelelő tapadást pedig 275/80 R20 méretű Continental MPT 81 abroncsok biztosítják.

Itt rögtön meg is kell jegyezni, hogy a Catepillar korábban számos közúti teherautóba (Peterbilt, Kenworth, Freightliner) gyártott dízelmotorokat, 2010-től kezdve azonban csak a bányadömperek és ipari tehergépjárművek esetén találkozhatunk Catepillar gyártmányú motorokkal.

A koncepció ugyan nem pusztán egy „rebadged” (átmárkázott) modell: a Caterpillar saját fejlesztéseket is integrált a projektbe. A jármű használhatóságát többek között a Cat AI támogatja – ez a Caterpillar mesterségesintelligencia‑alapú rendszere, amelyet 2024 januárjában mutattak be. A Cat AI célja, hogy a géptulajdonosok, szerelők és gépkezelők számára gyors, pontos és hatékony információt nyújtson a Caterpillar gépekről, karbantartásról, hibákról, alkatrészekről és üzemeltetésről, mindezt egyetlen, beszélgetésalapú felületen keresztül.

A koncepció másik fontos eleme a VisionLink Productivity Monitoring, a Caterpillar felhőalapú termelékenység‑figyelő rendszere. Ez valós időben elemzi a munkagépek teljesítményét, üzemanyag‑fogyasztását, ciklus idejét és a munkaterület hatékonyságát. A rendszer célja, hogy a felhasználók adatvezérelt döntéseket hozhassanak egy-egy projekt során – például hogyan csökkenthető az üzemanyagköltség, a holtidő, vagy miként növelhető a kitermelt mennyiség bányászati környezetben. Érdekességként a pick-up egy tetőre szerelt dróndokkoló egységet is kapott, amely lehetővé teszi, hogy az építésvezető bármikor madártávlatból ellenőrizze a beruházás előrehaladását.

Arról egyelőre nincs információ, hogy a modell sorozatgyártása mikor indulhat el. Jelenleg tehát várni kell arra, hogy a jármű kereskedelmi forgalomba kerüljön, de nem kizárt, hogy a későbbiekben akár közúton is találkozhatunk vele.