Legendás kalandtúra az egykori Camel Trophy, amelyen az egyes országokat képviselő csapatok Land Rover Discovery terepjárókkal indultak, a szervezők pedig 110-es Defenderekkel kísérték a kontinenseket átszelő, mocsarakkal és 5000 méteres hegyekkel dacoló mezőnyt. Az 1980 és 2000 között kiírt versenyek a kitartásról, a kreativitásról, a csapatszellemről és a terepjárózásról szóltak.

Ezek az erőpróbák ihlették a 2026-ban rendezendő Defender Trophy-t. A modern formában feltámadó versenyen a környezetvédelem és a természet értékeinek megőrzése is hangsúlyossá válik. Az idei kihívás résztvevőinek kiválasztása több kontinensen történik, a legjobbak 2026 őszén a világdöntőben találkoznak, az egyelőre titkos helyszínen.

3 fotó

Magyarország a rendszerváltást követő években kapcsolódott be a nagy kalandba, ezért az új kihívás teljesítésére kiadott Defenderrel felkerestük a klasszikus trophy egyik magyar résztvevőjét, Vigassy Ádámot. Ő Fórizs Balázs társaként 1994-ben teljesítette először a versenyt és életformájává vált a terepjárós túrázás. Jó ideje dolgozik 4×4-es oktatóként és tereptúra-vezetőként.

Ádám egy 1984-es Defendert hozott magával, amit mi is vezettünk, ő pedig kipróbálta a Pilis erdeiben a 2026-os verseny autóját. A Defender Trophy Editon a 110-es modellre épül, ez a középső hosszúság a három közül. A szám mögött jó ideje nem a 110 hüvelykes avagy 279,4 centis tengelytáv rejlik, ez csak egy utalás az autó méretére. A két tengely 3022 milliméterre van egymástól.

Alaposan felkészített expedíciós autóról van szó, amelyet gyárilag beépített extrák tesznek még jobb terepjáróvá. Masszív tetőcsomagtartójára rögzíthető az expedíciós felszerelés, a feljutást az autó bal hátulján kihajtható létra segíti.

Átellenben zárható és jól hozzáférhető külső dobozt találunk, az oldalra nyíló hátsó ajtón utazik a 20 hüvelykes pótkerék. A felkészítéshez tartozik a motor szívónyílásának kivezetése a vezető oldalán, a villanymotoros csörlő előkészítése és a tisztességes terepgumi is.

Bár a kapitális tesztautó ötszemélyes, a 110-es Defenderek belső terében három üléssorban heten is ülhetnek. A 130-asból nyolcszemélyes is van 2+3+3 üléses elrendezéssel.

Ebben az autóban D350 jelű dízelmotor surrog. A soros hathengeres 350 lóerős, 700 Nm a nyomatékcsúcsa, amivel az üresen is 2,5 tonna feletti terepjáró 6,4 mp alatt gyorsul 100-ra. Ennél valamivel fontosabb, hogy a terepjárásban a különböző talajhoz igazított programokon kívül felező, középső és hátsó differenciálzár és mélységmérő segít, amely a patakok, pocsolyák, tavacskák mélységét jelzi a vezetőnek. A gázlómélység a háromféle magasság beállítását lehetővé tevő légrugózással 77-85-90 centiméter lehet, így a kocsiban ülve derékig érő vízben barátkozhatsz a tőkésrécékkel.

40 843 00 forinttól kapható a D350-es motorral a Defender Trophy Edition, plusz az extrák, amit fontosnak tartotok. Ha a kétféle szín közül az itt látható sivatagi homoksárga nem tetszik, a Land Roverek klasszikus olívazöldje által ihletett keswick greent is választhatjátok. A karosszériát a fényezéssel megegyező színű fóliázás óvja, így a védőréteg egy esetleges sérülés után mérsékelt költségekkel cserélhető az autó újrafényezésével okozott értékcsökkenés nélkül.