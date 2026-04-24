Húsvétvasárnap, azaz április 5-én rövid úton csinálta ki politikai karrierjét egy felső-ausztriai tartományi képviselő: a garatra felöntve száguldott a Porschéjével.

Az 59 éves Günther Baschingert a Salzburg tartománybeli Saalbach közelében 119 km/órás sebességgel mérték be az országúton a rendőrök, és amikor Porschéje volánja mögül kiszállították, a helyszíni szondáztatást is visszautasította.

A rendőrök a politikus vezetői engedélyét, valamint az autó forgalmi engedélyét is rögtön a helyszínen elvették, a Porschét lefoglalták.

A később elvégzett alkoholteszt 1,06 ezrelékes értéket hozott, ám az már mindegy is volt, mert az első vizsgálat visszautasítás esetén eleve a maximális, 1,6-os értéket veszik figyelembe – ez súlyosabb pénzbírsággal, hosszabb eltiltással járhat, írja a Heute.at.

Az autókereskedéssel befutott, a greiskircheni kereskedelmi kamara elnöki posztját is betöltő Baschinger alig egy éve, 2025 áprilisában került a felső-ausztriai tartományi parlamentbe (Landtag), ahonnan kedden távozott is – ugyan bő két héttel az eset után, de lemondott a mandátumáról.

„Alkohol fogyasztása után ültem autóba, ráadásul gyorsan vezettem. Baleset nem történt, senki nem volt veszélyben, senki sem sérült meg. Hibáztam, amit nagyon sajnálok. Bocsánatot kérek a magatartásomért. Ez nem fér össze a Landtagban betöltött képviselői szerepemmel, levontam a konzekvenciákat, lemondok a mandátumomról” – írta.