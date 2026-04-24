Itt a nagy fordulat, áremelés jön a hazai kutakon

Napokig folyamatosan csökkent az üzemanyagok piaci ára Magyarországon, de ennek szombaton vége. A gázolaj nagykereskedelmi ára ugyan nem változik, a benziné viszont hét forinttal emelkedik.

Az emelés a piaci árakat befolyásolhatja, és természetesen azokat is csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 661, a gázolajé 698 forint. Magyar rendszámos autók számára továbbra is a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) érvényesek.

A benzin piaci ára jelenleg 66, a gázolajé 83 forinttal magasabb a védett áraknál. A március végi csúcsnál (788 forint) a gázolaj piaci ára még 173 forinttal volt magasabb a védett árnál.