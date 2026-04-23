Az Azimut névre keresztelt gépet most először fotózták le hétköznapi körülmények között. Az AvtoVAZ mérnökei a jól ismert Lada Vesta padlólemezét vették alapul az új crossoverhez, ám a platformot komoly modernizációnak vetették alá. A rendelkezésre álló adatok szerint az Azimut konstrukciójában rengeteg vadonatúj, egyedi alkatrészt használnak fel – ideértve a teljesen új karosszériaelemeket és az alapjaiban átdolgozott futóművet is.

A Vesta platform használata ugyanakkor hoz magával bizonyos konstruktív korlátokat is. Az új Togliatti-i hobbiterepjáró például nem lesz elérhető összkerékhajtású változatban. A mérnökök ezt a hiányosságot igyekeztek egy kifejezetten tekintélyes, 208 milliméteres hasmagassággal kompenzálni, ami az orosz útviszonyok között igencsak hasznosnak bizonyulhat.

Az autót teljes értékű digitális műszeregységgel és egy nagyméretű központi infotainment kijelzővel szerelik fel. A multifunkciós kormánykeréken ott virít a tempomat gombja is, bár a jelek szerint az adaptív távolságtartó funkcióról (ACC) le kell mondaniuk a vásárlóknak.

A középkonzolon helyet kapott az elektronikus rögzítőfék kapcsolója, a visszagurulás-gátlóként is funkcionáló Auto Hold rendszer, valamint egy üzemmódválasztó tárcsa. A 10 colos infotainmentkijelzőn a Magyar Nemzet információi szerint egy teljesen új, itt debütáló Sber nevű szoftverplatform fog futni. Ennek lényege, hogy a jól ismert alkalmazások helyett Oroszországban fejlesztett programokat kínálnak az ügyfeleknek, akiknek így nem kell a szankciók miatti szolgáltatáskihagyástól tartaniuk.

A második sorban utazókról sem feledkeztek meg: saját klíma- és szellőzőrostélyokat, ülésfűtést, praktikus USB-aljzatokat, lehajtható középső könyöklőt és – ami a szegmensben különösen vonzó – egy hatalmas panorámatetőt is kapnak. Érdekesség, hogy a gyárkapun az új crossover a neves olasz márka, a Pirelli abroncsain gurul ki, mivel a gyártó helyi üzeme zavartalanul működik, és továbbra is az AvtoVAZ stratégiai partnere maradt.

Motorházteteje alatt 120 lóerős 1,6 literes, illetve 132 lovas 1,8 literes benzinmotor bújhat meg. Az erőátviteli rendszerek terén a startnál marad a klasszikus, 5 fokozatú VAZ-féle manuális váltó, aminek alternatívája egy kínai 6 sebességes kézi egység lesz. Hagyományos, hidrodinamikus nyomatékváltóval szerelt verzióra kár is várni: az oroszok minden bizonnyal a Vesta padlólemezébe már korábban integrált, fokozatmentes (CVT) automataváltót fogják használni.

A későbbi tervek között szerepel a motorpaletta bővítése, úgy tudni, 150 lóerős, 1,5 literes turbómotor érkezhet, melyet hagyományos hatfokozatú, automata váltóval terveznek társítani. A hivatalos árazás egyelőre a gyár legféltettebb titka, a Lada Azimut értékesítése pedig a tervek szerint 2026 végén indul, kizárólag az orosz piacon.