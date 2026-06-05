Legyen bármilyen tökéletes a minőség-ellenőrzés, a modern autók annyira összetett szerkezetek, hogy nem küszöbölhetők ki teljesen a tervezés, fejlesztés vagy gyártás során esetleg felmerülő hibák. Amikor egy ilyen malőrt azonosítanak, az autógyártók és/vagy beszállítóik a jogszabályok által meghatározott feltételek mellett visszahívási kampányt indítanak, vagyis az érintett modelleket saját költségükön kijavítják. Az Európai Unió hétről hétre közzéteszi a legfrissebb visszahívások listáját, mi pedig megosztjuk ezt veletek. Ha az alábbiakból úgy gondolod, a járműved érintett lehet, vedd fel a kapcsolatot egy márkakereskedővel, aki elmondja, mi a teendőd.

Korábbi visszahívásokról itt olvashatsz.

Autóipari visszahívások 2026. 22. hét

A részleteket a Galériában találhatod!