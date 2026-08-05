Közlekedési változásokat vezetnek be a Nagykörút egy szakaszán, így megszűnhetnek azok a konfliktusok, amelyek nehezítették a gyalogosok, a kerékpárosok és a helyi üzletek közlekedését, működését – közölte a főpolgármester a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely szerint miközben dolgoznak a Nagykörút átfogó, 2029-ig megvalósuló megújításán, egyes beavatkozások nem várhatnak addig.

A József körút egy szakaszán most olyan változtatásokat vezetnek be, amelyek egyszerre adnak több helyet a gyalogosoknak, biztonságosabb körülményeket a kerékpárosoknak és rendezettebb feltételeket a helyi üzletek, szolgáltatók működéséhez.

A mostani átalakítás egy fontos teszt is: kipróbálják azokat a megoldásokat, amelyek a Nagykörút teljes megújulásának alapját jelenthetik, meghallgatják a tapasztalatokat, figyelik az eredményeket, és ha kell, változtatnak majd.

A fejlesztés a Reallocata európai uniós projekt finanszírozásával, a fővárosi önkormányzat, a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ együttműködésében valósul meg.

Jelentősen átalakítják a pesti belváros legfontosabb útját, ennek részeként olyan 7,4 kilométeres út épül, amit még nem látott a főváros: