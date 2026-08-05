Egyetlen év alatt több mint 12 ezer érdeklődőt veszítettek a dízelüzemű autók, miközben a villamosított hajtásláncok (tisztán elektromos és hibrid modellek) iránti vásárlói kereslet több mint 30 százalékos ugrással megközelítette a havi 49 ezres határt. A piac alapját jelentő benzines szegmens változatlanul szilárd bázist mutat ‒ áll a Használtautó.hu júliusra vonatkozó elemzésében.

A dízel modellekre érkező érdeklődések száma egyetlen év alatt 8,8 százalékkal esett vissza, így a tavalyi 141 ezerről 129 ezerre csökkent a havi megkeresések száma. Ezzel szemben a benzinüzemű autók piaca továbbra is a legstabilabb pontja a hazai autópiacnak. Júliusban több mint 205 ezer érdeklődéssel a benzines modellek adták a teljes piaci kereslet több mint felét (0,1 százalékos éves elmozdulás mellett). A benzines kínálat átlagára 4,55 millió forinton alakult a hónapban.

Míg a dízelek bázisa folyamatosan zsugorodik, a környezetbarátabb hajtásláncok látványos bővülést mutatnak. A tisztán elektromos és a hibrid modellekre érkező összesített érdeklődések száma egyetlen év alatt havi 37 ezerről havi 49 ezerre lőtt ki, ami 30,1 százalékos bővülést jelent.

A kategórián belüli dinamikát a hibridek vezetik, amelyek iránt 41,4 százalékkal nőtt a kereslet (22 ezer érdeklődés), miközben az átlagáruk a bőségesebb kínálat hatására 3,4 százalékkal, 10,2 millió forintra mérséklődött. A tisztán elektromos modellek iránti érdeklődés 22 százalékkal bővült (26 ezer megkeresés), 10,6 millió forintos kínálati átlagár mellett.