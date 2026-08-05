A 21. századra az élővilág védelme és a közlekedésbiztonság érdekében világszerte számos helyen – hazánkban is – falakkal, vadkerítésekkel, állatoknak szánt felüljárókkal óvják a faunát, ám az alábbi módszer egyelőre teljesen unikális.

Indiában, még pontosabban Madhja Prades államban 2025 végén vezettek be egy szokatlan újítást: az NH-45-ös autópálya egy 12 kilométeres szakaszán piros „kockákat” kezdtek festeni az aszfaltra. Az 5 mm magas, rikító színű négyzetek célja az autósok lassításra való ösztönzése – alapvetően minden környékbeli állat, de főleg a közelben fekvő Veerangana Durgavati tigrisrezervátum lakóinak védelme.

A pályaszakasz mellett végig drótkerítést húztak fel, valamint összesen 25 „állataluljárót” alakítottak ki, de mivel biztosra akartak menni, az innovatív lassítási megoldást is bevetették.

A piros felfestéseket egyszerűen lehetetlen nem észrevenni – ősi, evolúciós ösztönökre épít a pszichológiájuk, hiszen sok mérgező állat piros-fekete vagy sárga-fekete –, de ha a vizuális jel nem lenne elég, az 5 mm-es magasság által keltett zötyögés és hanghatás végképp garantálja, hogy az autóvezető felfigyeljen, elvegye a lábát a gázról, az útra koncentráljon.

Az állatvédő innováció persze nem teljesen eredeti, sokkal inkább a máshol már jól bevált megoldások – „hétköznapi” felfestés, fekvőrendőr, zenélő utak, sávok szélén kialakított, hanggal figyelmeztető festésminták – újszerű kombinációja, amely ugyanakkor Indiában, de a világ más tájain is elterjedhet a közeljövőben.