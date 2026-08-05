A legtöbb kertvárosi háznál a fűnyíró, a vakond vagy a szomszéd macskája jelenti a legnagyobb veszélyt a gyepre. Krista Cantafio marylandi otthonánál azonban ennél jóval nehezebb tárgyak érkeznek rendszeresen: két év alatt kilenc autó csapódott be a kertjébe.

A Catonsville-ben élő nő számára már a saját előkertjében való séta sem teljesen stresszmentes program. Nem árt időnként hátranéznie, mert a közeli éles kanyart az autósok feltűnően gyakran mérik fel rosszul.

Az úton elhelyezett táblák alapján jól látható, hogy nem egy nagy sebességgel bevehető ívről van szó, a figyelmeztetések azonban láthatóan kevés sofőrt hatnak meg. A forgatókönyv rendszerint ugyanaz: az autós túl gyorsan érkezik, az alulkormánzottá váló autó eleje megindul a kanyar külső íve felé, a jármű pedig az aszfalt helyett Cantafio pázsitján folytatja útját.

A visszatérő balesetek nemcsak életveszélyesek, hanem komoly anyagi károkat is okoznak. A tulajdonosnak az elmúlt években több ezer dollárt kellett költenie a kidöntött fák, felszántott gyeprészek és megsemmisített postaládák helyreállítására.

A hatóságok már korábban is próbálkoztak forgalomlassító intézkedésekkel. Az úttestre például keresztirányú, rezgést keltő burkolati csíkokat helyeztek, amelyek elvileg figyelmeztetik a sofőröket, hogy ideje lenne elvenni a gázt. A WMAR-2 News beszámolója szerint azonban ezek sem hoztak érdemi változást.

Baltimore megye illetékesei szerint az útszakasz most már megfelel a sebességcsökkentő fekvőrendőrük telepítéséhez szükséges feltételeknek. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy hamarosan meg is épülnek a forgalomlassító eszközök!

A helyi szabályok alapján ugyanis a tervezett küszöbök közvetlen közelében élő ingatlantulajdonosok legalább 75 százalékának támogatnia kell a beruházást. Ha összegyűlik a szükséges többség, még akkor is elő kell teremteni a kivitelezéshez szükséges pénzt.

A legutóbbi hívatlan vendég egy sötétkék Nissan Rogue volt. A ház biztonsági kamerája rögzítette az esetet, bár magát az autót egy nagyobb fa részben kitakarta. A felvétel hangja azonban meglehetősen pontosan elárulja, mi történt.

Előbb a tapadásért küzdő gumiabroncsok visítása hallatszik, majd az SUV átzúz a kert szélén elhelyezett kisebb sziklákon, végigpattog a füvön, végül pedig alig néhány méterre áll meg a háztól.

Cantafio szerencséjére ekkor senki sem tartózkodott az udvaron. Kilenc baleset után azonban már nehéz egyszerű balszerencséről beszélni.