Ahogy egyre csökken a Duna vízszintje, úgy kerülnek elő sorra a különböző, évek, évtizedek, akár évszázadok óta a fenéken pihenő tárgyak, leletek. Akadt már Opel Corsa, de német katonai motorkerékpár is.

A szekszárdi Baka Múzeum munkatársai most Bajánál előbukkant hajóroncsot mutattak meg.

Mint írják, a második világháború során számtalan hajó süllyedt el a Duna tolna megyei szakaszán 1944. áprilisától, főként az angolok által telepített aknák robbanása következtében. 1944. október 20 körül érték el a szovjetek a Duna vonalát. Baján tucatnyi hajó volt kikötve a folyó két oldalán. A gyors szovjet előre nyomulás miatt esély sem volt a lassú hajók kimenekítésére északi irányba a folyással szemben, ezért a magyar és német személyzet a rakománnyal együtt elsüllyesztette azokat.

Az egyik ilyen hajó a MFTR (Magyar (Királyi) Folyam- és Tengerhajózási RT, 1895-1948) nem túl romantikus elnevezéssel bíró „LVI” (56) nevű utasszállító csavargőzöse is erre a sorsra jutott. A felépítményét még a kiemelési kísérlet során letarolták, azonban az iszapba merült hajótest első fele a vízszint drasztikus csökkenése miatt szépen láthatóvá vált. Különös ékessége a 260 lóerőt biztosító gőzkazán maradványa, amit talán a gépészet többi részével, mint ipartörténeti emlék, most érdemes lenne kimenteni. A Hajó a Ganzban épült 1921-ben. Hossza 35,8, szélessége 5 méter volt, magyarázták Facebook-posztjukban.

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