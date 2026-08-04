A helyszín pontos megjelölése nélkül tett közzé ijesztő videót a Veszprém megyei rendőrség. A felvételen egy autós és rolleres ütközése látható, utóbbi szó szerint átrepült az autó elején. Csak a szerencsén múlt, hogy nem találta telibe a kapuszerkezetet.

A baleset következményeiről sem írt a rendőrség, de valószínűleg nem történt súlyos sérülés, különben nem tették volna közzé a felvételt. Amely a rendőrség szerint arra világít rá, hogy a roller használata során milyen fontos az odafigyelés és az elővigyázatosság. A közlekedésben egy váratlan helyzet is vezethet balesethez.

a videó a hirdetés után indul

A rendőrség célja a figyelem felhívása arra, hogy a megfelelő óvatossággal és felelősségteljes magatartással sok baleset megelőzhető. Arra kérik a rollerezőket és minden közlekedőt, hogy tartsák be a szabályokat, közlekedjenek a körülményekhez igazodva, és legyenek tekintettel egymásra.

A kormány közben arra törekszik, hogy még az új KRESZ teljes körű bevezetése előtt egyértelműbb és szigorúbb előírások szülessenek a rollerek közlekedésére. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint a készülő javaslatok kidolgozásánál külföldi példákat, valamint különböző szabályozási és szankcionálási modelleket is megvizsgálnak.

Az elektromos rollerek szabályozásának felgyorsítását az indokolja, hogy az utóbbi időben jelentősen nőtt a rolleres balesetek száma. A kormány szerint ezért nem célszerű megvárni a KRESZ teljes reformját, hanem külön intézkedésekre lehet szükség.

Már az évek óta készülő új KRESZ egyik fontos része a rolleresek közlekedésének szabályozása, de egyelőre a közlekedési szabályrendszerre még várni kell, de az új kormányzat ettől függetlenül az elektromos kétkerekűek közlekedésének jogi kérdéseit soron kívül rendbe tenné, pontosan az egyre gyakoribb balesetek miatt.

A Vezess korábban részletesen írt arról, hogyan tervezik szabályozni a rollereket. Az új KRESZ tervezete szerint kis teljesítményű a motoros roller, ha önerőből legfeljebb 25 km/óra sebességgel képes haladni. Ezekre alapvetően a kerékpáros közlekedés szabályai irányadóak, a következő kivételekkel:

csak 12 év feletti személy vezethet elektromos rollert;

kerékpáros fejvédő használata kötelező;

járdán max. 10 km/óra; máshol max. 20 km/óra sebességgel közlekedhetnek;

utas nem szállítható;

vontatmányt csatlakoztatni tilos;

kerékpáros övezet, vagy lakó pihenő övezet kivételével két vagy több oszlopban haladni tilos;

szeszesital fogyasztás tekintetében: zéró tolerancia.

Nagy teljesítményű a motoros roller, ha motorjának névleges teljesítménye nagyobb, mint 1000 W, vagy sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban képes haladni. Nagy teljesítményű motoros rollerrel a kétkerekű robogóval történő közlekedésre vonatkozó szabályok irányadóak, a következők szerint: