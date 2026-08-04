Északnyugat-Franciaországban, még pontosabban a felső-normandiai Seine-Maritime megye útjain tavaly számos autós találkozott egy szokatlanul erőteljesen és hangosan közlekedő Audi RS3-assal, mely aztán az illetékes csendőrség látókörébe is került.

Ahogy mondják, addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik, vagyis ebben az esetben addig ment a drogfutár-Audi a dílerhez, míg meg nem fogták. A 2,5 literes turbós öthengeresből 400 LE-t – a tudósításokban specifikusan 407 LE-t írnak – 500 Nm-es csúcsnyomatékot és akár 250 km/órás végsebességet kihozó német kompakt vezetője a hírek szerint a megállításkor ugyan higgadt volt, de az ellenőrzés és a további nyomozás eredményeképp a járművet lefoglalták, majd véglegesen el is kobozták.

A német kompakt aztán nem egy telephelyen porosodott, el sem árverezték, hanem közvetlenül a megyei csendőrség kötelékébe került, immár a közlekedési szabályszegőket és az az egyéb bűnelkövetőket kergetik vele – ritkán passzol ennyire a „rablóból pandúr” fordulat.

A kb. 1500 eurós költséggel (545 ezer Ft) immár bűnüldözési kiegészítőkkel – fény- és hangjelzők, fedélzeti komputer stb. – felszerelt járgány a francia csendőrség egyik legütőképesebb országúti elfogója, csak a szintén „fakabátos”, csak 252 lóerős, de sokkal könnyebb és fürgébb Alpine A110-es van vele versenyben.

Érdekesség, hogy miután egy Audi RS3-as lett a bűnvadászok leggyorsabb járműve, idén tavasszal pont egy ugyanilyen modell állította be Franciaország eddigi gyorshajtási rekordját: májusban egy RS 3-as 287 km/órával repesztett a közép-kelet-franciaországi A40-es autópályán – nem lepődnénk meg, ha az ország túlsó felén dolgozó kollégáik példáját követve az ottani csendőrök is szolgálati járművé alakítanák a kirívó gyorshajtáson ért autót.