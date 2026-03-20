2025. április 19-én a lengyelországi Ślubowo települése mellett egy rendőr észrevett egy Ford Mustangot az árokban. Az autó nem volt egyedül, benne ült a 39 éves sofőr is, akiről egy szondafújás után ki is derült, hogy ittas. A férfit elvitték, ahogy az autót is egy telephelyre.

Az ügyben szeptember 23-án hoztak ítéletet: a Mustangot elkobozták a sofőrtől. Ilyen esetekben Lengyelországban alapvetően az adóhivatal lesz az új tulajdonos, de a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy más hatóságok birtokába kerüljön a jármű. A rendőrségnél a házon belüli, szolgálati igényfelmérés, valamint az autó állapotának vizsgálata után arra jutottak, hogy ők bizony elkérnék maguknak az autót.

Így kapta meg a mazóviai rendőrség a 2018-as gyártású autót, melynek orrában egy 5 literes, V8-as motor dolgozik 450 lóerővel. Ez a Mustang kézi váltós, de így is kevesebb, mint 5 másodperc alatt eléri a 100 km/órás tempót a kocsi, így igazi elfogó válhat belőle. Gyárilag az autó végsebessége 249 km/óra.

