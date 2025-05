Kevesen tudják, de 2024 óta Magyarországon is lefoglalhatják rendészeti célokra a bűnözők autóit. Ezzel mindenki nyer: a rendőrség kap egy új autót, amivel így további bűncselekményeket már biztosan nem lehet elkövetni.

A hazai jogi szabályozás kialakítása során olasz és cseh példákat is figyelembe vettek. A magyar rendőrség új Audi RS5-öse egy 35 éves kábítószer-kereskedő autója volt, az értékét nagyjából húszmillió forintra becsülik.

Az autó 2017-es évjáratú, 55 ezer kilométer van benne, vagyis várhatóan még sokáig a flotta megbecsült tagja lesz. A rendőrség sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint az RS5 csak az első ilyen autó, abban bíznak, hogy hamarosan újabb lefoglalt kocsik is szolgálatba állhatnak majd. Az RS5-össel elsősorban Pest megyében lehet majd találkozni, fő vadászterületének az autópályákat szánják.

Videón Magyarország valaha volt legerősebb rendőrautója

A második generációs Audi RS5-ben 2,9 literes, 450 lóerős duplaturbós V6-os motor dolgozik, a legnagyobb nyomatéka 600 Nm. A gyorsulással nem lesz gondjuk a rendőröknek: a százas tempót 3,9 másodperc alatt éri el, a végsebessége 250 km/h.

Némi leegyszerűsítéssel ez a motor szolgál a kortárs Porsche Panamerában is. Az RS5 kupé 2017-es modellváltáskor a csúcsteljesítmény nem változott, amikor a 4163 köbcentis V8-as szívómotort leváltotta a két hengerrel rövidebb benzines, de a nyomatékcsúcs nagyot ugrott felfelé.

430 Nm volt egy szívómotortól szokatlanul széles tartományban, 4000 és 6000 között, a két turbófeltöltővel a 600 newtonméter 1900 és 5000 között állandó. Az eredetileg sötétkék színű rendőrségi RS5 a 2894 köbcentis motorral 3,9 mp alatt gyorsul 100-ra, ami 6-7 tizeddel jobb azonos csúcsteljesítményű elődje eredményénél

Nem kellett kétszer kérni a rendőr urakat, hogy mutassák meg a hangját

Az EA839-es kódjelű motor abba a V6-os motorcsaládba tartozik, amelynek kifejlesztését az Audi irányította, de a Volkswagen konszernen belül más márkák is bevetették illetve ma is használják. Az említett Panamerán kívül a Porsche Cayenne és kevésbé kihegyezett verzióban többek között a Volkswagen Touareg és az Audi A6 is megkapta.

Ezt a 90 fokos hengerszögű motort is Győrben gyártotta az Audi, a világ legnagyobb motorgyárában, ahol évente 1,6-2 millió motor készül. A benzineseken és a dízeleken kívül 2018 óta elektromos hajtások is gyártásban vannak Győrött.

