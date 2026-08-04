A világ számos táján lehet kisebb-nagyobb, esetleg – árverésen – akár szédítő összegekért egyedi, beszédes rendszámokat szerezni.

Számos ilyet mutattunk már meg a Vezessen, és most itt a legújabb találat. Egy Horvátországban nyaraló olvasónktól kaptuk a fotót, melyen egy Volkswagen Golf szellemisége költözött át az azonosítóra.

Délnyugati szomszédunk, Horvátország hosszú évek óta a magyarok kedvenc nyári üdülőhelye, de rajtunk kívül sok más nemzet tagjai, például a hozzánk hasonlóan tengerpart nélküli, de velünk ellentétben legalább közepesen távoli nyelvrokonságot ápoló szlovákok is szívesen látogatják az Adrián igen hosszú, már nagyon is modern, de egyszerre történelmi partvonallal bíró országot.

Az éppen üdülő olvasónk a megosztott nyaralóban fotózta le a szlovák „MY RRRRR” rendszámú Volkswagen Golfot – az angolban az „az én Rrrrr-em” azonosító tippünk szerint azért került a járgányra, mert az a VII. generációs, 2021-ig gyártott „népautó” csúcs-sportváltozatáról van szó, amely a kétliteres, turbós soros négyhengeres erőforrással 296 lóerőt, 5,1 mp-es 0-100-as gyorsulást, 250 km/órás végsebességet kínál.

Északi szomszédunknál – attól függően, hogy online vagy személyesen rendeljük – 400 vagy 500 euróba (146–182 ezer Ft) kerül az egyéni, két – a régiót váltó –, plusz a szabadon választott öt – de önmagában vagy az előtaggal együtt is a trágárságokat, politikai üzeneteket nem tartalmazó – rendszám.

Itthon az alapsémához – négy betű + három szám – igazodó rendszámok 2025 eleje óta közel 152 ezer forintba, az ettől eltérő, ún. egyedileg előállított kombinációk (összesen hét, de több vagy kevesebb, eltérő elrendezésű betű/szám és betű/szám elrendezésben) 587 250 Ft-ot kóstálnak.