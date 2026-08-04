A Forma-1-es Magyar Nagydíj hetében az M3-as hungaroringi lehajtója előtti szakaszon VIP-sávot alakítanak ki a leállósávból. Ezt a VIP-sávot a taxisok és rendőrök mellett meghatározott kör használhatja, de olyan hétköznapi autósok is vannak köztük, akik bizonyos parkolók használatára jogosultak a pálya körül.

Azok, akik a VIP-úton is közlekedhetnek, egy külön, csak erre a hétvégére megnyitott kihajtón hagyhatják el az M3-ast, ez pedig az utolsó pillanatban jutott egy autós eszébe. Tükörbe nézés nélkül próbált sávot váltani, nem is számítva arra, hogy más is lehet mellette.

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Egy szabályosan közlekedő taxis azonban a saját szempontjából a legrosszabb pillanatban volt a legrosszabb helyen, esélye sem volt elkerülni az ütközést. A baleset egy motoros rendőr orra előtt történt, a járművéről leszállva ő is a karját széttárva reagált az ütközésre. Szerencsére nem sérült meg senki.

A balesetet egyrészt a motoros rendőr, másrészt az autópálya-kezelő egyik forgalomfigyelő kamerája is rögzítette.

Kijut mostanában a rendőröknek a szokatlan eseményekből: