Motorossá átalakított kerekesszékkel közlekedő férfi haladt egy rendőr előtt a 6-os főúton Paks irányába. A főút ezen szakaszára kerékpárral, mezőgazdasági munkagéppel és lovas kocsival behajtani tilos.

A rendőrség szerint a forgalmas úton, a járművek között egy ilyen eszközzel haladni rendkívül veszélyes. A rendőr felhívta a férfi figyelmét a veszélyes manőverre, és arra kérte, hogy a jövőben kerülje el a forgalmas útszakaszokat.

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A rendőrség az eset kapcsán a többi autósnak is azt üzente, hogy ha hasonlóan veszélyes helyzetet látnak az utakon, ne maradjanak közömbösek – egy gyors jelzés a hatóságok felé akár életet is menthet.