Az NHTSA, az Egyesült Államok közlekedési minisztériumához tartozó Országos Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal szerint a balesetek első számú oka az, hogy a vezetők figyelmét valami elvonja a feladatuktól. Az elmúlt bő évtizedben ezt leginkább az okostelefonok teszik meg, ennek megfelelően Amerikában is rendszeresen akcióznak a rendőrök a mobilozás visszaszorítása érdekében.

A minap egészen fura, megmosolyogtató formában tették ezt New Jersey állam egyik kisvárosában. Dunellen forgalmas, gyalogosok és teherautók által egyaránt használt főutcáján több rendőr lépett akcióba: valakinek az volt a feladata, hogy megállítsa a szabálytalankodókat, miután jelentettek neki az álruhás kollégák. Ezek a kollégák azonban a legnyilvánvalóbb szettekben álltak ki dolgozni:

egyikük a nyitóképen is látható bokorjelmezben, távcsővel sasolt, míg másikuk egy olyan pólót viselt, amire az volt írva angolul, hogy nem zsaru.

Mindezek ellenére a foglalkozás elérte célját, hat óra alatt ugyanis 74 idézést állítottak ki a telefonozó sofőröknek.

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