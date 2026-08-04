A Lamborghini Miura a sportautók legendája, sokan egyenesen a legelső valódi szupersportkocsiként tartják számon az eredetileg 1966-ban bemutatott, a később motorsportokban ismertté vált Gian Paolo Dallara és Paolo Stanzani által fejlesztett, Marcello Gandini által formatervezett modellt, amely egyben az első Lambó volt, amely egy híres spanyol bika nevét viselte. Az 1973-ig összesen 764 példányban gyártott típus legerősebb változata, a P400 SV akkoriban hihetetlen, 385 lóerős teljesítményt, 290 km/órás végsebességet nyújtott.

Érthető, hogy hatalmas kultusz övezi a Miurát, a 60. „születésnapját” pedig igyekszik méltóan, na és persze pénzre válthatóan is ünnepelni a Lamborghini.

A jubileum apropóján az olasz gyártó a jelenlegi csúcsmodelljéből, a Revueltóból készít egy igen limitált, a Miura előtt tisztelgő különleges szériát.

A mindössze 99 darabosra korlátozott sorozat a Revuelto Miura 60° Homage névre hallgat, vásárlói pedig az Ad Personam program keretében mind személyre szabathatják példányaikat a Lamborghini Centro Stile műhelyében – természetesen a nagy előd stílusjegyeiből válogatva.

A külsőn mindenképp megjelenő egyedi „Miura 60” embléma mellett az annak idején alkalmazott színkombinációk közül lehet választani: az Altanero Shiny Gold felnik mellé az Oro Elios arany árnyalata kerülhet a kasztni alsó felére, hogy kontrasztot alkosson a főszínnel, de opció az Altanero Matt Titanium Diamond szürke felni is a Grigio Nimbus szürkéjével, míg a karosszéria felső részére Rosso Arancio (narancsvörös), Arancio (narancs), Giallo (sárga), Verde Scandal („botrányzöld”), Verde Metallic (metálzöld), Blu Tahiti (Tahiti-kék), Blu Notte (éjkék), Nero Noctis (éjfekete) és Bianco Monocerus („egyszarvúfehér”) fényezés kerülhet.

Az eredeti Miurák tulajdonosaival kiemelten foglalkoznak: ha régi autójuk színe, fényezése különbözik az alapjáraton kínált kilenctől, az ünnepi Revueltóhoz kikeverik akár azt is.

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A faron fényes feketével jelenik meg a Lamborghini, ugyancsak ilyen színt kapnak a féknyergek, míg a kipufogóvégek matt fekete színben pompáznak.

A beltérben az ülések, a műszerfal és az ajtópanelek steppelése hozza vissza a Miurák cannellonimintáját, a két ülés közötti konzolon hímezve is megjelenik a „Miura 60”, de minden egyes példány külön, egyedi, számozott szénszálas plakettet is kap.

Korábban a Revueltót megelőző Aventador is kapott már hasonló kiadást:

Műszaki tekintetben nincs változás, de nincs is rá szükség, hiszen a Sant’Agata Bolognese-i gyártó modellje így is épp eleget nyújt: a V12-es belső égésű motor és a hibrid fél együttesen 1015 lóerőt, 807 Nm-es csúcsnyomatékot, 2,5 másodperces 0‒100-as gyorsulást, valamint több mint 350 km/órás végsebességet kínál.

Az árról egyelőre nincs hivatalos közlés, de a „sima” Reveueltók kb. félmillió eurónál (182 millió Ft) kezdődnek.