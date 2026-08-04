A Dacia és a Ford augusztus 19-ig leállította a termelést, ezáltal 200 megawattal csökken az ország villamosenergia-igénye ‒ közölte Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök, miután az ország 80 legnagyobb ipari fogyasztójának képviselőivel egyeztetett. Több vállalat jelezte, hogy átütemezi a fogyasztását a csúcsidő elkerülése érdekében, vagy karbantartási munkálatokat végez az energiaigényes termelés helyett.

A román kormányfő felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával a 19‒23 óra közötti csúcsidőben, amikor Románia 2000 megawattot meghaladó energiadeficitet kénytelen importból fedezni, olyan körülmények között, amikor a szomszédos országok, köztük Magyarország is jelentős importra szorulnak.

A román kormány pénteken készenléti állapotot hirdetett a szárazság, a Duna alacsony vízállása és az energiahiány miatt.