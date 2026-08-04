Melyik a legnagyobb kínai autógyártó? Erre a kérdésre valószínűleg csípőből vágnák rá a legtöbben, hogy a BYD, és nem is tévednének. A konszern tavaly 4,6 millió járművet adott el, ez a globális toplista 6. helyére volt elég. Mégsem ők jutottak el először a húszmilliós eladásig, hanem az a Chery, akik 2025-ben 2,8 millió eladott járművel a 15. helyen voltak, és a BYD-n kívül még három kínai cégcsoport megelőzte őket.

Ezzel együtt persze megsüvegelendő a Chery, az Omoda, a Jaecoo és a Lepas közös eredménye. Mint írják, az eredmény mögött azon túl, hogy 130 országban kínálják portékájukat, az is áll, hogy már 23 éve ők a legnagyobb autóexportőrök a kínai gyártól közül ‒ 2003-ban, mindössze 6 évvel az alapításuk után ültek fel erre a trónra. Ma ott tartanak, hogy átlagosan 17 másodpercenként külföldre kerül egy autójuk, az idei első fél évben ez 943 800 darabot jelentett.

A mostani mérföldkövet az a kínai léptékben szintén réginek nevezhető siker is segített megalapozni, hogy már 2007-ben ott tartottak, hogy éves szinten egymillió autót értékesítettek, miközben a többi hazai riválisuk alig volt a fasorban.

A húszmilliomodik eladott autójuk egyébként egy Chery Fulwin A9 nevű elektromos szedán volt.