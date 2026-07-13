Van, aki bízik az olasz technikában és a német autópálya minőségében, és úgy hajtotta meg a Lamborghini Revueltót, ahogy csak kevés tulajdonos teszi. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának, Szoboszlai Dominiknek is ilyen autója van, durván másfél éve vásárolta, de nem valószínű, hogy ilyen tempóban közlekedik vele.

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A Revuelto 6,5 literes motorja a Lamborghini valaha volt legerősebb V12-es erőforrásának számít a maga 825 lóerős teljesítményével, amire az elektromos rásegítés még rádob 190 lóerőt. Az 1015 lóerős rendszerteljesítmény 2,5 másodperces gyorsulást (0‒100 km/óra), valamint 350 km/óránál is magasabb csúcssebességet tesz lehetővé. Ez most be is bizonyosodott, ugyanis a videóban 369-nél áll meg a mutató.

A Revuelto ára durván 200 millió forint, nevét pedig egy bikáról kapta, aki az 1880-as években uralta a spanyol, főleg katalán viadalokat.

Fejkamerán követhetjük végig az eseményeket a pokoli tempó eléréséig:

Nem ez az első eset, hogy a német autópályán próbálja ki valaki egy autó végsebességét. Az Autobahnnak ugyanis vannak sebességkorlátozásoktól mentes szakaszai, ám ez nem azt jelenti, hogy bárhol lehet rajta száguldozni. Már számos helyen van korlátozás, és egyre szűkül a „kör”, ahol legálisan ki lehet engedni egy autó „vérét”.