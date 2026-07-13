Sokan kongatják a vészharangot az egyre bonyolultabb autók miatt. Ma már a legolcsóbb kisautókban is rengeteg kötelező szenzor, biztonsági funkció van, amelyek idővel akár egy kíváncsi nyestnek is áldozatul eshetnek, ha rossz kábeleket rág el.

Ma már rengeteg autóban kamerák figyelik a környezetet, radarok a távolságot, és vannak olyan kényelmi, biztonsági extrák, amelyek a legkisebb eltérés esetén teljesen lekapcsolnak, elkerülve a balesetveszélyt. Egy ilyen rendszer a távolságtartó, adaptív tempomat, ami már tényleg évtizedes technológia.

Kényelmes, és megkönnyíti a hosszú utakat, mert ezzel a rendszerrel az autó a beállított maximális tempót nem átlépve követi a forgalmat, észleli az előtte haladó autót, és ahhoz igazodva, megfelelő követési távolságot tartva lövi be a megfelelő sebességet. Ez kiegészülhet a sávelhagyást jelző, azt aktívan gátló, vagy sávtartó rendszerrel is, ami már a felfestéseket is magabiztosan követi.

A legújabb intelligens rendszerek pedig már megkülönböztetik a járműveket kategória szerint, felismerik a gyalogost, és akár a sávváltással is elboldogulnak, ráadásul jobbról sem előznek.

Tehát összetett, az önvezetés jövőjére felkészített rendszerekkel állunk szemben, amelyeknek legnagyobb ellenfele a természet. Az időjárás, a jegesedés, ami elvakíthatja a szenzorokat, kamerákat, de egy friss hazai esetben az állatvilág tette használhatatlanná a technikát.

A Szilva Járműelektronika és Autószerviz bejegyzése igen tanulságos, a leírás szerint az ügyfél a távolságtartó tempomat hibája miatt kereste fel a szakértőket. A tulajdonos már futott egy kört márkaszervizben, ahol új radart kapott az autó, de nem oldotta meg a problémát.

A szervizben viszont rájöttek a szabad szemmel is észlelhető, és szerencsére könnyen elhárítható problémára.

“Agyturkálás után, több vezérlőegység hibakódjait összefésülve egyértelművé vált, hogy a kamera a bibi, mert rosszul látja a világot. Kívülről megnézve egyértelműen látszódott, hogy a kamerasziget tele van pókhálóval.

Miért őrült meg tőle a rendszer? Mint minden optikai eszköz, a kamera is szereti, ha tisztán lát. Azonban a szoftvere nincs arra felkészítve, hogy állandóan valami össze-vissza csillogó akármi van közvetlenül előtte. A kamerasziget pókhálótlanítása után egyből helyreállt az autó lelki békéje.” – olvasható a bejegyzésben.

Tanulság, hogy nem mindig a komplett, digitális diagnosztika adja meg a hibára a választ, a fizikai vizsgálat, a szemrevételezés nem maradhat el, és az autógyártóknak is figyelniük kell az érzékeny eszközök házának kialakítására, mert egy ilyen eset bármikor könnyen előfordulhat.

Ha esetleg hasonló hibával szembesülünk így autótulajdonosként is érdemes először a kamerák környékét ellenőrizni, lehet hogy csak szennyeződés, madárürülék, vagy téli időszakban jégrétek okozza a műszerfalon ijesztőnek tűnő hibajelzéseket.