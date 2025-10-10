Egyre gyakrabbak a hűvös reggelek, néha már fehér jégréteg várja a munkába indulókat a szélvédőn. Sokszor leírtuk már, hogy mennyire fontos ezt eltávolítani indulás előtt, és milyen praktikák vannak a gyors jégmentesítéshez.

A modern, kötelező biztonsági extrákkal felszerelt autók terjedésével pedig még egy dolog van, amire mindenképp figyelnünk kell. Ha olyan autóval rendelkezünk, amiben van táblafelismerő rendszer, bármilyen szenzor, kamera a szélvédőbe építve, akkor előfordulhat, hogy egy ilyen reggelen beülve az autóba rengeteg hibajelzés vár minket a műszerfalon. Több sárga ikon jelenhet meg hirtelen, ami nem túl jó érzés korán reggel, munkába indulva.

Ilyenkor nincs ok a pánikra, első körben lehet, hogy egyetlen mozdulattal orvosolható a probléma.

Ugyanis a szélvédőbe épített kamerák és szenzorok elég kieső helyen vannak, és ha nem vagyunk száz százalékig alaposak, akkor takarásban maradhatnak. Ha leolvasztottuk a jeget, és letöröltük az ablakot, nekünk hiába teljes a látóterünk, a kamera lencséjét még eltakarja a jégréteg. Így a rendszer azonnal hibaüzenetet dob, mivel nincs bejövő adat, csak egy fehér folt.

Ugyanez igaz a fűtőszállal rendelkező szélvédőkre. Ezek a legkényelmesebbek, csak várni kell pár percet, és a legkeményebb jégpáncél is leolvad az első ablakról, ugyanakkor általában ezek sem fűtik a kamera környékét.

Így fontos, ha van ilyen rendszer az autónkban, és hibaüzenetet látunk, akkor ellenőrizzük, hogy jég, sár, lehullott falevél nem-e blokkolja a szélvédőn felül, középen található érzékelőket.