Ki gondolná, hogy egy szimpla kerti medence javításától rövid idő alatt el lehet jutni a börtönig? A sztori persze nem nevezhető mindennaposnak, de nagyon röviden összefoglalva ez történt egy, a franciaországi Issoire városában élő katonával. A férfi elindult otthonról, hogy beszerezzen egy új pumpát a medencéhez, ám volt egy bökkenő: úgy ült kocsiba, hogy 15 évvel ezelőtt bevonták a vezetői engedélyét.

A férfi – aki magával vitte 12 éves kislányát is – rendőrökkel találkozott, akik munkájukat végezve egy rutinellenőrzést szerettek volna végezni. Ezt viszont nem szerette volna a sofőr, aki a gázra lépett, és elindult az üldözés a kisváros utcáin.

Végül sikerült megállítani a menekülő autóst, aki nagy árat fizet tettéért. A bíróság előtt elismerte ugyan, hogy a rendőrség idejét pazarolta és saját lányát, illetve a közlekedés többi résztvevőjét is veszélynek tette ki. Büntetése ezzel együtt is kilenc hónap börtön, ami annak fényében azért nem mondható meglepőnek, hogy a férfi az elmúlt másfél évtizedben többször is a volán mögé ülhetett úgy, hogy nincs jogsija.

Kissé félelmetes belegondolni, de a hazai utakon is rengeteg jogsi nélküli közlekedő van: