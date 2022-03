Nemrégiben az elmúlt időszakban megszaporodott autós üldözések témáját körbejáró cikkünkhöz kértünk adatokat az ORFK-tól az érvényes vezetői engedély nélkül közlekedőkről, de azokat akkor nem kaptuk meg. Utólag kiderült, valójában megvannak a számok, csak belső kommunikációs baki miatt nem küldték meg őket a Vezessnek, és miután befutottak a statisztikák, úgy gondoltuk, érdemes külön anyagban foglalkozni velük, ugyanis kimondottan ijesztő képet festenek.

Engedély nélkül

Lejjebb jönnek majd az adatok, de előbb tekintsük át, pontosan mit is jelent az engedély nélküli vezetés, hiszen jó néhány formája lehet.

A legegyszerűbb eset, ha valaki rendelkezik érvényes, az adott kategóriára kiadott jogosítvánnyal, ám az épp nincs nála. Ez a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértésnek minősül, büntetési tétele 10 vagy 20 ezer Ft, attól függően, hogy a helyszínen vagy utólag fizetjük be a bírságot.

Súlyosabb az ún. engedély nélküli vezetés szabálysértés, amely többféleképpen valósulhat meg. Ebbe a körbe tartozik az, ha az érvényes orvosi alkalmassági igazolás hiánya miatt a jogosítvány „lejárt”, ha az illető az általa éppen vezetett járműkategóriára nem rendelkezik vezetői engedéllyel (pl. személyautóra van jogsija, de teherautót vezet), vagy ha egyáltalán nincs jogosítványa.

Szintén ide tartozik, ha bűncselekmény gyanúja miatt bevonják a vezetői engedélyt (pl: balesetet okozott az elkövető, felmerült a közúti veszélyeztetés, ittas vagy bódult vezetés gyanúja.) Ilyenkor tehát van érvényes vezetői engedély, de azt a hatóság bevonta, azaz a vezetési jogosultság szünetel. Ha valaki ennek tudatában ül volán mögé és elkapják, szabálysértési eljárás indul.

A szabálysértési hatóságnak lehetősége van az elkövetőt őrizetbe venni és 72 órán belül bíróság elé állítani. Az esetek jelentős részében a pénzbüntetés és a járművezetéstől való eltiltás lehet a szankció, de az akár letöltendő, 12 hónapig terjedő elzárás sem rendkívüli.

Ez már bűncselekmény!

„2021 májusától hatályos a Btk. 239. paragrafusának B pontja, azaz a járművezetés eltiltás hatálya alatt bűncselekmény. Sajnos lépni kellett, mert sokan nem vették figyelembe, hogy eltiltás hatálya alatt állnak, ezért ugyanúgy használták az autót, mintha nem is lenne büntetés” – emelte ki a cikk elkészítésében segítséget nyújtó, a Vezessen jogi eseteivel rendszeresen megjelenő közlekedési ügyekre szakosodott ügyvéd, dr. Janklovics Ádám.

Ezt kétféleképpen lehet elkövetni: az enyhébb az ún. alapeset, azaz ha az eltiltást szabálysértési vagy közigazgatási eljárásban szabták ki, esetleg összegyűlt 18 közlekedési előéleti pont. Súlyosabb esete, amikor az eltiltást büntetőeljárásban szabták ki (pl. ittas vezetés vagy 8 napon túl gyógyuló személyi sérüléssel járó baleset okozása miatt).

Mindkét esetben kvázi kötelező a járművezetéstől való, akár több évre szóló eltiltás alkalmazása, mellette rendszerint pénzbüntetést szabnak ki. Az alapesetben emellett egy évig, a súlyosabb változatnál akár három évig terjedő szabadságvesztés is a pakliban van.

Az eltiltásnál szabálysértési esetben 6 hónapon túli eltiltás esetén kötelező az utánképzés, ha azt nem csak kategóriára korlátozták, büntetőügyben a féléves keret sem él, ha nem csak járműkategóriára korlátozzák, mindenképpen újra neki kell futni a jogsi megszerzésének.

Miért vehetik el a jogsit a rendőrök a helyszínen?

A kérdés egyszerű, a választ pedig a közúti közlekedés igazgatásáról és a közúti közlekedési okmányokról szóló kormányrendelet (326/2011.) tételesen adja meg. Az ellenőrző hatóság emberei rögtön elveszik a jogosítványt, ha a járművezetőnél közúti veszélyeztetés, közúti baleset során maradandó fogyatékosságot, egy vagy több ember halálát okozó baleset okozása vagy járművezetés ittas vagy bódult állapotban gyanúja merül fel, vagy ha eltiltás hatálya alatt áll, esetleg ha a hatóság a vezetési jogosultságának szünetelését rendelte el, továbbá ha a gyanú van arra, hogy a vezetői engedély hamis, meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek.

Nem feltétlenül jár helyszíni elvétellel, de esélyes, hogy a 18 közlekedési előéleti – hétköznapiasan büntető- – pont elérésekor is elveszi a rendőr a jogsit, ha azt nem adtuk le már előbb (akkor pedig miért vezetünk?!). A büntetőpontok témáját ebben a cikkünkben jártuk körül nemrég, ha többet szeretnél tudni, erősen ajánlott a kattintás!

A vezetői engedély bevonása

Fontos különbséget tenni aközött, hogy a hatóság képviselője – általában rendőr – a helyszínen elveszi a vezetői engedélyt, és aközött, hogy azt bevonják. Az elvételről a rendőr elismervényt állít ki, a bevonásról pedig az illetékes kormányhivatal határoz, majd azt oda is kell megküldeni.

Ha a jogosítvány visszajár, akkor az illetékes szerv értesíti a kormányhivatalt, hogy adja azt vissza. Bizonyos esetben további feltételeknek is teljesülnie kell ahhoz, hogy a vezető engedélyt ténylegesen visszaadják – pl. letelt az ítéletben az eltiltás ideje, de utánképzés elvégzése szükséges –, így addig, amíg a feltétel nem teljesül, nem adhatják ki az engedélyt, hiába telt le az időtartam.

A jogosítvány újbóli megszerzésével, az utánképzéssel hamarosan külön cikkben foglalkozunk majd.

Tízezrek vezethetnek jogsi nélkül

Ahogy korábban ígértük, a rendőrségtől megkapott statisztikákkal folytatjuk.

Az ORFK a Vezessnek küldött válaszában a fentiekben már kivesézett esetek szerint csoportosítva adta meg az elmúlt évek számait – azaz 2021. május 13-ig az engedély nélküli vezetés szabálysértésre, utána külön a járművezetés eltiltás hatálya alatti vezetés bűncselekményére vonatkozóakat –, ezeket mi is ennek megfelelően közöljük.

Ahogy feljebb is írtuk, az engedély nélküli vezetést 2021 májusa előtt és után más-más jogszabály tárgyalta, de alapvetően ugyanarról van szó: a járművezetőnek egyáltalán nem volt vezetői engedélye, nem rendelkezett kategóriával a vezetett járműre vagy a vezetési jogosultság ideiglenes szünetelése ellenére vezetett gépjárművet. Minden évben tízezrével fogtak ilyen közlekedőket a rendőrök.

Az engedély nélküli vezetés szabálysértés (Szabs. tv. 220. §) esetszámai az elmúlt években (Forrás: ORFK/Netzsaru)

2019 2020 2021.01.01-05.13. Helyszíni bírság 14 105 13 011 5065 Szabálysértési eljárás 25 135 26 341 8615

Az engedély nélküli vezetés szabálysértés (Szabs. tv. 176. § (1) bek.) esetszámai 2021 májusától (Forrás: ORFK/Robotzsaru)

2021.05.14-12.31. 2022.01.01-01.31. Helyszíni bírság 735 82 Szabálysértési eljárás 9043 1210

Az eltiltás hatálya alatt való vezetésnél is volt jogi változás, így szintén két adatsorból jönnek össze a számok, de annyi világos, hogy ezrével voltak-vannak azok, akik jól tudják, hogy tilos lenne volán mögé ülniük, mégis megteszik. Láthatóan indokolt volt a szigorítás.

A járművezetés eltiltás hatálya alatt szabálysértés (Szabs. tv. 176. §) esetszámai az elmúlt években (Forrás: ORFK/Robotzsaru)

2019 2020 2021.01.01-05.13. Helyszíni bírság 57 180 133 Szabálysértési előkészítő eljárás 6301 7780 3312

A járművezetés eltiltás hatálya alatt vétség (Btk. 239/B. §) esetszámai 2021 májusától (Forrás: ORFK/Robotzsaru)

2021.05.14-12.31. 2022.01.01-01.31. 1216 234

Szomorú és riasztó számok. Az okok nem ismertek, és nyilván sokfélék is lehetnek, azonban ha tippelnünk kellene, azt gyanítjuk, az esetek legalább egy részében szerepet játszik, hogy egyre csak drágábbá válik a jogosítvány megszerzése. A szegényebb rétegek körében, az ország elmaradottabb vidékein sokan lehetnek úgy, hogy a rokonoktól, haveroktól megszerzett “tudás” mellé a jogsi megszerzésért leperkálandó néhány százezer forintnyi összegből, vagy akár töredékéből vesznek egy még járóképes tragacsot, és eljárnak vele, míg horogra nem akadnak.

Ráadásul egy részük azután is próbálkozik, ahogy az eredetileg is felelőtlenül, balesetveszélyesen vezetők is hajlamosak visszaülni az autóba, talán minden mindegy alapon. Csak remélni tudjuk, hogy minél többüket fülelik le újra, és hogy a szabályokat megtartó közlekedőként nem találkozunk velük az utakon…