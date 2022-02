Azt mindenki tudja, hogy ha vezetés közben szabálytalankodáson kapják, akkor jön a büntetés, és repülnek a tízezrekben mérhető bírságok. Azonban van még egy eszköz, ami alkalmas a gépjárművezetők jogkövető magatartásának erősítésére, illetve a közlekedés biztonságának javítására. Ez pedig a 2001. január 1-jén hatályba lépett közúti közlekedési előéleti pontrendszer, póriasabb nevén a büntetőpont-rendszer.

Miért kaphatsz büntetőpontot, mennyit gyűjthetsz össze belőle komolyabb következmények nélkül, és mit tehetsz, hogy kiradírozzanak közülük néhányat? Ne aggódj, rögvest eláruljuk.

Mikor kaphatsz büntetőpontot?

Röviden: nagyjából minden szabálytalanság után jár a rosszpont is. Kicsit bővebben: a jogszabályban foglaltak alapján olyan szabályszegés elkövetése esetén adható pont, amely miatt a járművezetőt a bíróság, vagy a hatóság jogerős vagy végleges határozatával elmarasztalta, vagy az elkövető a helyszíni bírság, illetve a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság kiszabását tudomásul vette. A szabályszegésekért adott pontokról jogszabály rendelkezik, a kiszabásukat tekintve a hatóság nem mérlegelhet, azt mindenképpen megkapod még a pénzbüntetés mellé is.

Milyen szabálytalanságért jár pont és mennyi?

A legolcsóbban a jobbra tartási kötelezettség megsértését úszhatja meg a szabálytalankodó autóvezető, azért csupán 1 pont jár. Valamivel szigorúbban büntetik a záróvonalon és a járműforgalom elől elzárt területen való áthaladást, azért már 2 pontot lehet begyűjteni, a menet közben kézben tartott mobil használatért 3, a kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megszegése miatt 4 pontot adnak. A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti – megállás nélküli – elhaladás 5, az autópálya leállósávján történő haladás 6 pontos mutatvány.

Jöjjenek a komolyabbak!

7 pontos büntetési tétel valamiért nincsen, de 8-at több mindenért lehet bezsebelni, többek között a vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértéséért, ittas vezetésért, és a megengedett legnagyobb sebesség túllépéséért is ennyit adnak. 9 ponttal a közúti balesetet okozókat büntetik, 11-gyel pedig a cserbenhagyást, közúti veszélyeztetést szankcionálják, amelyek már bűncselekménynek minősülnek. De nem soroljuk fel mindet, akit a teljes lista érdekel, az ezen a linken nézheti át a büntetési tételeket, magát a jogszabályt pedig itt lehet böngészni.

Meddig lehet gyűjteni a pontokat?

A bűvös határ a 18. Ha a nyilvántartott pontok száma elérte vagy meghaladta a 18-at, a nyilvántartó három napon belül értesíti az illetékes hivatalt, amely ez alapján a járművezető vezetői engedélyét határozattal, nyolc napon belül visszavonja. Vagyis oda a jogsid.

Hogyan kaphatod vissza?

A visszavont vezetői engedélyt a leadástól számított hat hónapot követően vissza kell adni, ha a járművezető igazolja, hogy miután elvették a jogosítványát, utánképzésen vett részt, és a vezetési jogosultság külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételei fennállnak.

Arról, hogy kezdenek vészesen felhalmozódni a pontok, már jóval hamarabb, a 13 pontos határ átlépésekor értesítik a vezetőt. Ebben az értesítésben tájékoztatják a pontok csökkentését eredményező önkéntes utánképzés lehetőségéről, továbbá figyelmeztetik a felső pontérték elérésének következményeire is, magyarul, hogy ha így folytatja, egy időre elbúcsúzhat az autóvezetéstől.

Erre szükség is van, mert elég sokan kipontozódnak. A Vezess kikérte az erre vonatkozó adatokat a Belügyminisztériumtól, amely szerint 2019-ben 5766 db, 2020-ban 6416 db, 2021-ben pedig már 6840 db értesítést küldtek ki a 13, vagy annál több pontot begyűjtőknek.

Persze nem kell megvárni, míg meglesz a 18 pont és ugrik a jogosítvány – amit hat hónapon belül semmiképpen nem tudsz visszaszerezni -, a pontok számát lehet csökkenteni is. Sőt, ha valaki nem csinál semmit, akkor is elfogyhatnak a pontjai, hiszen azok 3 év után automatikusan elévülnek. Nem varázsütésre, és nem minden pont egyszerre, hanem a pontszám alapját képező szabályszegést megállapító határozat jogerőre emelkedésének, illetve a helyszíni bírság tudomásulvételének időpontjától számítják a három évet minden esetben.

Ennek ellenére 2019-ben 1312 db, 2020-ban 1442 db, 2021-ben 1472 db 18 pont eléréséről, vagy túllépéséről szóló értesítést küldött ki a nyilvántartó az illetékes járási hivatalnak.

Ez azonban nem jelenti, hogy ennyi vezetői engedélyt be is vontak, mert ha nem is gyakori, de előfordulhat, hogy az értesítés megküldése és a járási hivatal intézkedése között eltelt napokban egyes pontok elévülnek, az elévült előéleti pontok összpontszámból történő levonásával a fennmaradó előéleti pontok összege pedig nem éri el, nem haladja meg a 18 pontot. Ebben az esetben az érintett nem veszíti el a vezetői engedélyét.

Mit lehet tenni a jogsi megmentéséért?

A kivárás mellett aktívan is lehet csökkenteni a nyilvántartott pontok számát, önkéntes utánképzésen való részvétellel. Már 9 pont begyűjtése után elkezdheted őket ledolgozni, és ha minden jól megy, 13 begyűjtött pontig 9-cel, 14-17 pont között pedig 6 ponttal csökkenthető a készlet, évente egy alkalommal.

Akiket érint, azok élnek is a lehetőséggel, 2019-ben 933 db, 2020-ban 966 db, 2021-ben pedig 1202 db utánképzés elvégzéséről szóló határozatot hozott a nyilvántartó, vagyis ezekben az években ennyi sofőr csökkentette az előéleti pontjait.

Többféle tematikájú utánképzés létezik, ezek árai 40 és 144 ezer forint között mozognak, de a pontrendszer alapján önként jelentkezők csak az úgynevezett III-as programban vehetnek részt, amely jelenleg 69 000 forintba kerül az utankepzes.hu árai szerint. Ez 2×6 órás, látogatásköteles elfoglaltságot jelent, ami a járművezetési készségek, jártasságok és képzettség terén mutatkozó hiányosságok felderítésére, és azok megszüntetésére koncentrál.

A féléves eltiltás után nem kapod vissza automatikusan a vezetői engedélyed, csak, ha sikerrel vetted az utánképzést. Lapítani sem érdemes, mert életed végéig nyilvántartják, hogy bevonták a jogsid, nem feledkeznek meg róla 10-20 év múlva sem. És persze az is előfordulhat, hogy valaki sosem kapja vissza, hiszen végleges hatállyal – jogerős bírósági ítélet alapján – is eltiltható, aki járművezetésre alkalmatlan, vagyis aki a jármű biztonságos vezetésére életkoránál, betegségénél vagy személyisége valamely tartós korlátozottságánál fogva képtelen.

Te tudod, hogy állsz pontokkal?

Ha fogalmad sincs róla, hogy hány büntetőpontod van – kinek lenne, intézkedésnél úgyis a pénzbírság az, ami azonnal és jobban fáj, valószínűleg mindenkit ez foglalkoztat jobban, nem holmi megfoghatatlan feketepont -, akkor évente egyszer díjmentesen kérhetsz tájékoztatást a saját, közúti közlekedési előéleti pontrendszerben nyilvántartott adataidról. A Belügyminisztérium Nyilvántartási Főosztályának írhatsz igazi levelet – 1476 Budapest, Pf. 281, vagy e-mailt a kozlekedesi.foosztaly@bm.gov.hu címre, és az Ügyfélkapun keresztül is érdeklődhetsz.

De akárhány pontod is van, a lényeg, hogy ne gyűjtsd őket! Semmi olyat nem kapsz értük, amit szeretnél, és megszabadulni is nehéz tőlük.