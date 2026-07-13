Ahogy egyre gyakoribbá válnak a hőhullámok, a légkondicionálót ma már nem kényelmi extrának, hanem szinte alapvető felszerelésnek tekinti az autósok többsége. Használt autónál azonban éppen ez az egyik olyan rendszer, amelynek meghibásodása fájdalmasan drága javítást eredményezhet.

Viszont vannak esetek, amikor nagy a szórás a potenciális javítások árazása között. Erre világít rá egy 2011-es Honda Jazz Hybrid esete.

A hibrid kisautók egyik korai képviselője alapvetően megbízható konstrukció, ahogy a Honda számos más modellje is. Egyik napról a másikra azonban teljesen megszűnt a hűtés: a tulajdonos hiába kapcsolta be a rendszert, az utastérbe egyáltalán nem érkezett hideg levegő ‒ írja az automobile-magazine.fr

A javítási folyamat a szokásos körrel indult, a rendszert megfelelő hűtőközeggel töltötték fel, a beavatkozás azonban semmilyen javulást nem hozott. A Jazz tulajdonosa úgy döntött, jobb a márkához értő szerelőkre bízni a kérdést, ezért egy Párizs környéki Honda-márkaszervizbe foglalt időpontot.

A diagnosztikáért 130 eurót, átszámítva körülbelül 46 ezer forintot kellett fizetni. Néhány hosszú perc várakozás után megszületett az ítélet: a klímakompresszor működésképtelen, cserélni kell.

Egy ilyen alkatrész beszerzésénél pedig a gyári márkaszervizek sok esetben nem a legversenyképesebbek: csak az alkatrészek nettó ára meghaladta az 1500 eurót, vagyis az 535 ezer forintot. Ehhez több mint nettó 400 euró, körülbelül 143 ezer forint munkadíj társult, ráadásul a különböző műveleteket eltérő óradíjjal számolták.

A hűtőközeg újbóli feltöltéséért további nettó 48 eurót, nagyjából 17 ezer forintot kértek. Az adókat is hozzászámítva a végösszeg megközelítette a 2500 eurót, vagyis a jelenlegi árfolyamon körülbelül 890 ezer forintot.

Komoly összeg egy 2,5 millió forintos értéket képviselő autónál.

Végül a tulajdonos számára egy kisebb, független szerviz jelentette a megoldást: a Honda esetében a szerelő eleinte attól tartott, hogy nem talál megfelelő helyettesítő alkatrészt. Némi keresgélés után azonban előállt egy utángyártott NRF kompresszorral.

A klímakompresszor nettó 485 euróba, vagyis nagyjából 173 ezer forintba került. A munkadíj szintén jóval alacsonyabb volt, pedig a javítás során a segédberendezéseket hajtó szíjat is kicserélték, noha ez a művelet a Honda árajánlatában nem szerepelt.

A végleges, adókkal növelt számla nem érte el a 850 eurót, vagyis körülbelül 303 ezer forintot. Ez csaknem pontosan a harmada volt az eredeti, közel 900 ezer forintos ajánlatnak.

A történet tanulsága nem az, hogy mindenáron kerülni kell a hivatalos márkaszervizeket. Az árak jelentősen eltérhetnek az adott gyártótól, modelltől, alkatrésztől és elvégzendő munkától függően.

Számos autógyártó kínál kedvezményes alkatrész- vagy szervizprogramokat az idősebb modellek tulajdonosainak. Ha azonban egy árajánlat aránytalanul magasnak tűnik az autó értékéhez képest, mindenképpen érdemes második vagy akár harmadik ajánlatot kérni.

Más a helyzet, ha egy adott motor vagy típus széles körben ismert, visszatérő konstrukciós hibájáról van szó.

Ilyenkor érdemes először a márkaszervizhez fordulni, mert a gyártó bizonyos esetekben részben vagy teljes egészében átvállalhatja a javítás költségeit. Ha az autót előtte egy független műhelyben megbontják vagy nem a gyártó előírásainak megfelelően javítják, azzal a tulajdonos könnyen elveszítheti a méltányossági hozzájárulás lehetőségét.