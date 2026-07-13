Kis testvért kap a 2023-ban bemutatott Maserati GT2: az MC20 alapjaira épülő ügyfél-versenyautó után hamarosan érkezik a GT4, amelyhez a kevésbé kiélezett, ellenben idén nyáron megújult GranTurismo adja a hátteret.

A Maserati Project GT4 egyelőre fejlesztési prototípus, amelyen a szokásos változásokat fogják eszközölni. A vezetői környezetet a motorsport elvárásai szerint módosítják.

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Az állítható lengéscsillapítókkal és kanyarstabilizátorokkal szerelt futóművet a GranTurismo Trofeóból adaptálják, a közúti verzió 1800 kilós menetkész tömegét mintegy 400 kilogrammal csökkentik.

Maserati Gran Turismo és GranCabrio, 2027-es modellév 7 fotó A kupéból és kabrióból álló modellcsalád idén júniusban, a Grecaléval egy időben megújult. A külső és belső frissítések mellett a 3,0 literes V6-os Nettuno motor is fejlődött. A Trofeo kivitelben a nagyobb turbónyomás jóvoltából az eddigi 550 helyett 590 LE a maximális teljesítmény, a váltót gyorsabb kapcsolásokra hangolták. A 320 km/óra végsebesség nem változott, ahogyan a Modena kivitel (490 LE), illetve a tisztán elektromos Folgore (760 LE) csúcsteljesítménye sem.

Kifejezetten a GT4 versenyautóhoz készül az aerodinamikai csomag (első splitter, oldalsó szárnyacskák, nyomáscsökkentő légkivezetőkkel ellátott motorházfedél, stb.), az extra hatékony hűtésű fékrendszer, a bukókeret, a homológ ülések és üzemanyag-tartály, valamint a GT4 szériában engedélyezett, 18 colos keréktárcsák.

A világpremierre különleges öltözéket is kapott a Maserati Project GT4: a tetőlemeztől hátra hatalmas háromágú szigony díszíti, ezen felül száz további, kisebb szigonygrafikát helyeztek el a karosszérián. A fehér orrész a Maserati legendás versenyautóit idézi.