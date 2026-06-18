A piacon töltött három év után megújult a Maserati Grecale, amely a nagyobb Levante 2024-es nyugdíjazása óta egyedül képviseli a szabadidőjárműveket az olasz presztízsmárka kínálatában.

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Markánsabb lett az autó orra, a lökhárító mélyebbre húzódik, az alsó trapéz nagyobb hangsúlyt kapott. Két oldalán a kerekeknél kialakított légfüggöny belépő nyílásait találjuk, szintén erőteljesebb kialakításban.

Újak a keréktárcsák – 20 vagy 21 colos méret kérhető –, a színválaszték pedig egy friss szürke árnyalattal bővült.

Az utastérben új, nyolcszögletű kormánykereket találunk, alsó küllővel – erről sajnos ugyanúgy nem közölt fényképet a Maserati, mint a nyolcszögletű kémkeretbe foglalt, megújult óráról vagy a sebességváltó kapacitív, haptikus visszajelzést adó kezelőfelületéről. A gombok állítólag valódi fémből készültek, a kezelőszervek háttérvilágítást kaptak.

Megmaradt a kínálatban az 530 lóerős V6-os turbómotor, valamint felvették mellé a palettára a 390 lóerős V6-os erőforrást. A kétliteres mild hibrid hajtásláncok továbbra is elérhetők 250, 300 vagy 330 lóerős hangolással.

Az 550 lóerős, három villanymotoros Folgore verzió teljesítménye nem, de hatótávolsága változott: az eddigi 580 kilométerhez további 9 kilométert adhatunk hozzá a 20” keréktárcsák, és 53 kilométert a 21” keréktárcsák felszerelése esetén. A kedvezőbb gördülési ellenállású abroncsok és az aerodinamikai fejlesztések mellett a mérnökök a hajtáslánc energiaszabályozási algoritmusait is átírták.