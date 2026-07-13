Ki lesz Lando Norris csapattársa 2027-ben? Talán ez a Forma-1 jelenlegi legnagyobb kérdése azok után, hogy felreppentek a hírek arról, helyet cserélhet Max Verstappen és Oscar Piastri. Miközben azt találgatják, megvalósul-e ez a szenzációs váltás, maga a 2025-ös világbajnok vallott arról, ő kit szeretne csapattársának.

Norris azonban nem az F1-re gondolt itt, hanem a hosszútávú versenyzés világára. A brit a hétvégi, Goodwoodban rendezett Festival of Speed során beszélt erről, a MotoGP-legenda Valentino Rossi társaságában. „Naná!” ‒ vágta rá Norris, amikor arról kérdezték, osztozna-e az olasszal egy autón. „Próbáltam már kérdezni, de nagyon elfoglaltak a Forma-1-es pilóták mostanság” ‒ tette hozzá Rossi, aki az elmúlt években az endurance-versenyek rendszeres résztvevőjévé vált.

„Túl sok versenyünk van, de most, hogy a McLaren megy Le Mans-ba, talán jövőre… nem, nem jövőre!” ‒ viccelődött az F1-pilóta. „De talán pár év múlva. Szeretnék menni, megtiszteltetés lenne, na meg jó kis móka, az biztos.”

Norris ki is próbálta a McLaren Le Mans-i versenygépét ‒ a képre kattintva galéria nyílik:

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Az idei Goodwood Festival of Speeden a Vezess is jelen volt, egy helyszíni újdonságról itt már olvashatsz: