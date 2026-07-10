Az 1994-ben, versenybalesetben elhunyt Ayrton Senna a Forma-1 történetének talán legrajongottabb versenyzője, sokan már életében is istenként kezelték, halála után pedig igazi kultusza épült, ami azt is jelenti, hogy a néhai háromszoros világbajnok nevével szinte bármit el lehet adni, úgy pedig még inkább, ha valós köze volt a dologhoz.

A napokban a Budds aukciósház árverése bizonyította ezt újra, melyen a brazil pilóta 1992-ben a Brit, a Magyar és a Német Nagydíjon használt bukósisakja került kalapács alá. A McLaren utolsó hondás évében Senna a fenti három futam közül megnyerte a hungaroringit, azaz futamgyőztes ereklyéről van szó. (Nyitóképünkön.)

Nálunk az az évben végül bajnoki címet szerző williamses Nigel Mansell, illetve saját csapattársa, Gerhard Berger zárt a dobogón, míg a megelőző, hockenheimi verseny volt az egyetlen alkalom, amikor Mansell, a 2. helyen záró Senna, valamint a feltörekvő sztár, Michael Schumacher együtt állt a pódiumon.

A Shoei-gyármányú bukó eredetiségét, hitelességét – a karcokon, felverődéseken kívül – a McLaren igazolta.

Az aukción a győztes licitáló kereken 500 ezer fontot, forintra átszámítva 210 millió forintot ajánlott a Senna-emlékért.