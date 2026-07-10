A 2025-ös Forma-1-es Miami Nagydíj pilótaparádéja igazi klasszikussá érett az elmúlt bő egy évben. A mezőny csapatainak ugyanis a Lego életnagyságú, építőelemekből összeállított, haladásra is képes F1-es járgányokat épített, és ezekkel tettek meg egy kört ahelyett, hogy egy kamion platójáról integetve üdvözölték volna a nézőket. Az esemény annyira jól sikerült, hogy a Legók újra előkerültek az idei Brit Nagydíjon, igaz, kicsit más formában:

Ezeket az autókat a pilótaparádé után nem szedték szét, hanem világ körüli útra indultak, általában valamilyen F1-hez vagy Legóhoz köthető eseményen bukkantak fel. Tavaly a Magyar Nagydíj előtt tiszteletét tette nálunk a Mercedes Lego-versenygépe, meg is néztük élőben. Idén pedig a Ferrari érkezett Magyarországra, melynek meg is néztük a kicsomagolását és az összeállítását.

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Az autót szerencsére nem a semmiből kezdték el összerakni, csupán az első szárny nem volt a helyén a méretes konténerben. Durva lett volna, ha a 400 ezer építőelemből ott helyben kezdték volna összerakni a 1,5 tonnás, kétszemélyes járművet, ez a csehországi Lego-gyárban is autóra lebontva 2200 órát vett igénybe a szakértőkből álló csapatnak. A tíz autót értelemszerűen tízszer ennyi idő alatt, 22 ezer munkaóra alatt rakta össze egy 26 fős, tervezőkből, mérnökökből és Lego-építőkből álló csapat.

A jármű önerőből is képes lenne mozogni, elektromos hajtása 20 km/órás csúcssebességet tesz lehetővé. Kiállítási helyére, az Alza.hu budapesti, Róbert Károly körúton található bemutatótermébe csak óvatosan gurították be a 2024-es F1-es Ferrari alapján készült Speed Champions-szett felnagyított mását.

Az óvatosság indokolt is volt, ugyanis szállítás közben megsérült egy kritikus alkatrész az autón. Jelen esetben pont nem a Legókkal, hanem a fémvázzal volt baj, azon belül is egy zsanérral, melynek egyik szegecse megadta magát, az így csak félig rögzített zsanér fémlapját pedig a nehéz első szárny megszakította. Végül némi csúszással, de sikerült orvosolni a helyzetet, a zsanért kicserélték, így a légterelő is a helyére került.

Ezzel együtt sem sérülésmentes az autó. Mindez Leclerc-nek és a többi pilótának köszönhető, akik előszeretettel viaskodtak egymással Miamiban, nem kímélve a gépet. A cseh építők a Vezessnek elárulták, hogy az első szárny jobb szélét például annyira megütötték, hogy emiatt a teljes elem egy kicsit elcsúszott balra, ezért nincs tökéletesen az autó középvonalában az alkatrész. A külsérelmi nyomokat, vagy éppen Leclerc aláírását, na meg minden más részletet élőben is megtekinthetik a rajongók július 10. és augusztus 10. között.