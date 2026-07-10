A Renault Master 2023-ban mutatkozott be, és a franciák most elérkezettnek látták az időt, hogy frissítsék az áruszállítót.

A mérnökök áttervezték a középkonzolt, amely a korábbinál 90 mm-rel nagyobb lett. Ennek köszönhetően több helyet biztosít, viszont cserébe több lábtér áll rendelkezésre a középen ülő utas számára. A módosítás az elektromos (E-Tech), valamint az automata váltós, benzinnel és dízellel hajtott változatokat egyaránt érinti. A Renault tovább növelte az újrahasznosított anyagok arányát: az új Master műszerfalában már eléri a 20 százalékot az újrahasznosított műanyagok részaránya.

Megjelenik emellett a Masternél egy, a kézmentes bejutást és indítást lehetővé tevő azonosító kártya.

A biztonsági alapfelszereltség részeként a Renault Master minden változata vezetőfigyelő kamerát kap, amely folyamatosan elemzi a sofőr éberségét. Szintén újdonság az elektromos rögzítőfék, ami fontos előrelépés, hiszen eddig a Masterben ilyen nem volt, ugyanakkor már egyre inkább elvárt megoldás a kategóriában. Az E‑Tech és az automata váltós kivitelek mostantól adaptív sebességtartó automatikával készülnek, amihez külön vezérlőgombok tartoznak a kormánykeréken. Mindemellett továbbfejlesztett digitális műszeregységgel vannak ellátva.

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Fontos változás továbbá, hogy a Renault a saját gyárában készülő, közepes nikkeltartalmú akkumulátorcsomaggal (NMC) kínálja az eMastert. A kapacitás marad ugyanannyi (87 kWh), viszont az új telephez egy 11 kW-os, valamint egy 22 kW-os töltő is elérhető. Ezek a töltők 2026 szeptemberétől bizonyos országokban elérhetők lesznek a V2G funkcióval is, így a Master E-Tech akkumulátorrendszere alkalmassá válik a kétirányú töltésre.

A Master E-Tech új modellváltozattal is bővül. A 40 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt kiadás kiegészíti a már meglévő 87 kWh kapacitású variánst. Ez a változat megfizethetőbb megoldás lehet az önkormányzati fenntartású, kommunális feladatokat ellátó cégek számra. A Renault továbbá a lakóautó-gyártók számára is kedvezni kíván, mivel bevezetett egy szélesebb hátsó (+120 mm) nyomtávval rendelkező változatot.