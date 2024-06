Röviden – Renault Master Mi ez? A Master legújabb, negyedik generációja a Renault 44 éve készülő áruszállítójából. 2024 augusztusától a magyar márkakereskedésekben is megjelenik. Mit tud? Többféle hajtásmódot befogadó platformra épül, egyelőre dízel és elektromos hajtással készül. Az évtized közepétől hidrogén-üzemanyagcellás hajtással is elérhető lesz. Mibe kerül? Elsőként az elektromos verziók kaptak magyar árakat. A listaáron legolcsóbb Master a padlólemezes-alvázas kivitel, 87 kWh kapacitású akksival nettó 17,5 millió forintért. A furgon kivitel ára – ugyanekkora akkumulátorral – 18,5 millió forint, ÁFA nélkül. Kinek jó? Mindenkinek, aki szeretne egy modern furgont, amiben benne vannak a legújabb fejlesztések.

Franciaországról általában a művészfilmek, a sanzonok, a borok és a sajtok jutnak az emberek eszébe. Nem véletlenül, hiszen az egyik legrégebbi francia sajt, a Cantal olyan régi, hogy már az i.e 1. században is tettek róla említést. A francia dizájn is világhírű, mert mindig bátor útkeresés jellemezte. A Renault újdonsága, a Master hamisítatlanul francia és harsány stílusával újra az élre repítheti a márkát a könnyű haszonjárművek szegmensében.

Magyarul is tud az új Renault-furgon 1 /38 Szinte rá sem lehet ismerni az új Masterre Szinte rá sem lehet ismerni az új Masterre Fotó megosztása: 2 /38 Könnyen és egyszerűen lehet vele manőverezni a szűk utcákon Könnyen és egyszerűen lehet vele manőverezni a szűk utcákon Fotó megosztása: 3 /38 A műszerfal tetején zárható tárolórekeszek vannak A műszerfal tetején zárható tárolórekeszek vannak Fotó megosztása: 5 /38 A tachográfnak is akad hely a szélvédő felett A tachográfnak is akad hely a szélvédő felett Fotó megosztása: 6 /38 Tűpontos a hátsó állandó kamera képe Tűpontos a hátsó állandó kamera képe Fotó megosztása: 7 /38 Sajátos a hátsó küszöb kialakítása, de végül is miért ne? Sajátos a hátsó küszöb kialakítása, de végül is miért ne? Fotó megosztása: 9 /38 A tesztpéldányokat némi ballaszttal vezettük A tesztpéldányokat némi ballaszttal vezettük Fotó megosztása: 10 /38 Az ajtópántot ki kell akasztani ahhoz, ha szélesre akarjuk tárni a raktérajtót Az ajtópántot ki kell akasztani ahhoz, ha szélesre akarjuk tárni a raktérajtót Fotó megosztása: 11 /38 Az oldalablak emlékeztet a versenytársakéra Az oldalablak emlékeztet a versenytársakéra Fotó megosztása: 13 /38 A tolatókamera képe nagyon pixeles A tolatókamera képe nagyon pixeles Fotó megosztása: 14 /38 Szikrázó napsütésben is éles képet ad a kamerás tükör Szikrázó napsütésben is éles képet ad a kamerás tükör Fotó megosztása: 15 /38 Kényelmes a kormánykerék fogása Kényelmes a kormánykerék fogása Fotó megosztása: 17 /38 A belső tér egy nagyobb kutatás után A belső tér egy nagyobb kutatás után Fotó megosztása: 18 /38 Ide kerülhetnek a töltőkábelek Ide kerülhetnek a töltőkábelek Fotó megosztása: 19 /38 A kesztyűtartó könnyedén kihúzható a helyéről A kesztyűtartó könnyedén kihúzható a helyéről Fotó megosztása: 21 /38 Jóval modernebb és tetszetősebb lett a műszerfal Jóval modernebb és tetszetősebb lett a műszerfal Fotó megosztása: 22 /38 Jól áll neki ez a szín Jól áll neki ez a szín Fotó megosztása: 23 /38 A töltőcsatlakozó jobb oldalra került. A töltőcsatlakozó jobb oldalra került. Fotó megosztása: 25 /38 A visszapillantó kellően széles A visszapillantó kellően széles Fotó megosztása: 26 /38 Fülke-platós kivitelben is fürge. Fülke-platós kivitelben is fürge. Fotó megosztása: 27 /38 A fülke-platós variáns hátulról A fülke-platós variáns hátulról Fotó megosztása: 29 /38 Egy ősrégi Renault furgon Egy ősrégi Renault furgon Fotó megosztása: 30 /38 Számtalan gyári konverzió létezik belőle Számtalan gyári konverzió létezik belőle Fotó megosztása: 31 /38 Ez viszonylag gyakori modell lesz majd a bútoráruházaknál Ez viszonylag gyakori modell lesz majd a bútoráruházaknál Fotó megosztása: 33 /38 Érdekesség, hogy már mentő is létezik belőle Érdekesség, hogy már mentő is létezik belőle Fotó megosztása: 34 /38 A mentőautós Master belseje A mentőautós Master belseje Fotó megosztása: 35 /38 Oltárian nagy a raktér Oltárian nagy a raktér Fotó megosztása: 37 /38 Napfürdőznek Napfürdőznek Fotó megosztása: 38 /38 Egy kis borkastély Bordeaux mellett Egy kis borkastély Bordeaux mellett Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Külső

Kétségtelen, hogy új Renault Master formaterve kissé megosztó. Egy dolog biztos, a radikálisan új külső dizájnnal a Master jól megkülönböztethetővé vált a versenytársaitól. Ha ez volt a célkitűzés, akkor maximálisan sikerült. Az előző generáció kedves fizimiskája már a múlté. Az új Master robosztus, extravagáns és elegáns karakterű.

A dizájnerek egy kis játékosságot is belevittek a formába: bár a téglalap alakú fényszórók egészen magasan, a motorháztető alatt ülnek, a C-alakú – a Renault személyautóin már használt – LED-es nappali menetfény viszont akkora, hogy gyakorlatilag kitölti a motorháztető és a lökhárító közötti részt.

Az extravagáns megoldásokat harmonikus vonalvezetés csillapítja: a C-alakú fényszórók alsó szárai, valamint a hűtőmaszk alsó szélei egy íven futnak. Ugyancsak harmonikus megoldás, hogy a lökhárító hosszanti légbeömlőkön ugyanolyan függőleges lamellák vannak, mint amilyenek a hűtőmaszkon kirajzolódnak. Az oldalsó és a hátsó részen kevesebb az izgalom. Hátulról talán valamivel nehezebben lehet azonosítani az új Mastert.

A praktikus megoldások közé tartozik a nagy méretű, színezetlen házas külső visszapillantó tükör, a tagolt, fellépőkkel ellátott hátsó lökhárító, valamint az oldalsó karosszériavédelem. A kerékjárati ívek magasságában futó fekete műanyaglécek megóvják a kasztnit a rányitásoktól.

Kis Master-történelem A Master 1980-ban jelent meg a Renault Super Goélette utódjaként (amit mi inkább Avia A15-ösként ismerhettünk). A modell hajtásáról akkor még 2,4 literes FIAT-Sofim dízelmotor gondoskodott, de ritkább esetekben 2.0 vagy 2.2 literes benzinmotorokkal is rendeltek belőle. A modell ekkor még középmotoros, elsőkerék-hajtásos kivitelben készült. Két évvel később azonban készült belőle egy hátsókerék-hajtású változat is, amely eleinte B70, vagy B120 néven futott, majd később átnevezték Renault Messengerré. A második generáció 17 évvel később, 1997-ben mutatkozott be. Nem véletlenül hasonlított többé-kevésbé az Iveco Daily-re. A két modell ugyanis ekkortájt több azonos komponensen osztozkodott. Ez a változat 2,2 és 2,5 literes Renault G-sorozatú dízelmotorokkal volt gyártásban, de Sofim 8410-es motorokkal is megrendelhető volt. Érdekesség, hogy Nissan Interstar néven is forgalmazták, értelemszerűen Nissan-motorokkal. Első- és hátsókerék-hajtású változatokban egyaránt elérhető volt. A harmadik generáció 2010 nyarán jött ki be és Opel/Vauxhall Movanoként, illetve Nissan NV400-as néven is gyártották. Ez a modell 2018-ban már Dél-Koreában is megjelent. 2019-ben külső és belső modellfrissítést hajtottak végre rajta. Ezt a generációt alapvetően a 2,3 literes, négyhengeres, M-motorcsaládba tartozó dízelmotorokkal gyártották 100 és 150 lóerő közötti változatokban. 2018-ban bemutatták az elektromos változatot Z.E. néven, amelyet a Zoe-ból származó 76 lóerős villanymotorral és 33 kWh kapacitású lítiumion akkumulátorral gyártottak. Egy feltöltéssel 120 kilométert lehetett megtenni vele, egy későbbi típusfrissítés során a megtehető hatótávot 180 kilométerre növelték. 2022-ben bemutatkozott a hidrogéncellás változat Master Van H2-Tech néven. A negyedik generációs Masterről a Renault 2023. november 21-én, a Solutrans kiállításon rántotta le a lepet.

A tervezők célja azonban nemcsak az egyedi megjelenés volt. Az elődhöz képest jóval áramvonalasabb, ezáltal kisebb fogyasztású áruszállítót szerettek volna létrehozni. Az újdonság 20 százalékkal kisebb ScX légellenállási mutatóval rendelkezik elődjénél. Ennek köszönhetően sikerült kilométerenként 39 grammal lejjebb vinni a károsanyag-kibocsátást a dízeleknél a Renault szerint.

Bár a bemutató példányok egységesen „kék agávé” színben gördültek ki a gyárkapun, a jövendőbeli megrendelők hétféle karosszériaszín és mintegy 300 speciális árnyalat közül választhatnak. Az új Master esetében az L2-es tekinthető az alapváltozatnak, az L3-as első és hátsókerék hajtással egyaránt elérhető, míg az L4-es csak hátsókerekes hajtással készül.

A magyarországi forgalmazás az elektromos változatokkal, azon belül is, elsőkerékhajtású, L2-es és L3-as hosszúságú furgonokkal, duplakabinos furgonokkal, L3-as hosszúságú elsőkerék-hajtású, padlólemezes alvázas, szimplakabinos alvázas és plató-szimplakabinos variánsokkal kezdődik meg.

Belső

Az új Master belsejét teljesen újra gondolták, ami igencsak szükséges volt, mert előző faceliftes műszerfal felett eljárt az idő. A modell egy teljesen új struktúrájú, S-alakú műanyagházat kapott, amelyen kellemesen törik meg a fény. Mindez annak köszönhető, alapvetően két részből áll: a felső szinte függőleges, az az alsó része pedig lényegében lágyan ívelt párkány. Ehhez integrálták hozzá a nem túl mély, leginkább fél literes üdítők, vagy kávés poharak elhelyezését szolgáló pohártartókat bal- és jobb oldalon.

Feltűnően kevés a kapcsoló: az elektromos változatnál a műszeregység teljesen digitális, míg a dízelnél mechanikus. A kormány fogása kellemes, az alulról hajlított kialakítása és szolid átmérője miatt enyhén személyautós érzetet nyújt. Egy mozdulattal könnyedén állítható. A kormánykeréktől jobbra egy 25,4 centiméter átmérőjű színes kijelző található. Ez sok funkciót szolgál ki. Egyfelől ezen jelenik meg a tolatókamera képe, másfelől pedig ezen kezelhető a multimédia rendszer is. Ez alatt egy kapcsolósornak jutott hely, de ugyanitt találjuk a digitális klíma tekerőtárcsás gombjait is.

A váltókar közel került a kormányhoz, pozíciója ideális, mert a vezetőülésről úgy is el lehet kényelmesen érni, ha a karfa le van hajtva. A Renault szerint nagyot léptek előre a tárolóhelyek terén: a teljes kapacitás így 135 liter a Master fedélzetén, ami 25 százalékkal több az elődhöz képest. Ennek igazságtartalmát nehéz leellenőrizni, de annyi bizonyos, hogy tárolórekeszekben nincs hiány.

Amikor behuppan az ember a vezetőülésbe, akkor rögtön igyekszik megszabadulni a kisebb tárgyakról. Ha nincs váltókar, akkor az aprókat, kulcsokat rögtön le lehet tenni a helyén kialakított kis fakkban. Az okostelefont a klímakapcsolók alatt, a vezeték nélküli telefontöltőre lehet fektetni. Praktikus megoldás, hogy ez, a személyautókban már szinte szokványossá váló kis eszköz sárga LED-égőt kapott, ami világít működés közben. Apró, „Le Petit” figyelmesség a Renault részéről.

Az oldalsó ajtózsebek a nagyobb tárgyakat, például ásványvizes palackokat képesek elnyelni, de mindkét ajtón van egy-egy kisebb, vékonyabb párkány is, amelyek olyan szélesek, hogy például egy szemüvegtok simán elfér rajtuk. A kesztyűtartó – a Kangooból megismert módon – erőfeszítés nélkül kihúzható, mintha asztalfiók lenne. De kérhető akár fix, nyitott polccal is. Jutott még két fakk a műszerfal tetejére is. Ezek zárt, illetve nyitott változatban szintén kérhetők.

A tárolóhelyek sora ezzel még nem ért véget, mert az ülések alá is lehet pakolni. Az üléspárnák felhajtásával olyan helyre bukkanhatunk, ahová tökéletesen elrejthető például a töltőkábel. A szélvédő feletti polcon pedig elférnek a különféle ruhadarabok, de akár a hátfalon is rendelkezésre áll egy-egy akasztó. Összességében az új Master fülkéje lakályos és otthonos, ami a megfelelő anyaghasználatnak is köszönhető, mivel az ülések kárpitozása érintésre puha, illetve még a hátfalon is szövet kárpitozást alkalmaztak. Az összképet a középső ülésből kihajtható munkaasztal teszi teljessé, igaz, ez az előző generációból átmentett dolog.

A raktér kialakítása sem kevésbé igényes. Az oldalsó ajtónyílás 40 mm-rel nagyobb lett. Érdekesség, hogy tanulva a versenytársaktól a hátsó kerékdob mögé a Renault beépített két darab 230 voltos csatlakozóval rendelkező dobozt, vagyis az újdonság – a Ford E-Transithoz hasonlóan – külső áramforrásként is használható.

Technika

Az új Master egy multienergia platformra épül, vagyis egyszerre többféle hajtásrendszer fogadására is alkalmas. A villanyváltozat 1,6 tonnás terhelhetőséggel és 2,5 tonnás vontatási kapacitással büszkélkedhet.

A hagyományos belső égésű erőforrások között négy Blue dCi motor található. Ezek 105,130, 150 vagy 170 lóerős változatban érhetők el. Kisebb étvággyal bírnak, ugyanis a gyári adatok szerint átlagosan 1,5 literrel kevesebb gázolajat égetnek el 100 kilométerenként az elődnél. A hagyományos erőforrásokhoz 6+1 fokozatú manuális váltó csatlakozik, de a jövőben kilencfokozatú, ZF gyártmányú automataváltóval is megrendelhető lesz az új Master.

Az elektromos változat kétféle – 95 kW és 105 kW – teljesítményű villanymotorral rendelhető. A nyomaték terén azonban nincs különbség (300 Nm). A megrendelők 40 kWh, illetve 87 kWh kapacitású lítiumion akkumulátor-csomagok közül választhatnak. Előbbivel 180, utóbbival pedig akár 460 km-t is megtehetnek egy feltöltéssel, a WLTP-ciklus szerint.

A töltőcsatlakozót nem kell sokáig keresgélni a járműnél, ugyanis az jobb oldalra, az első kerék fölé került. 22 kW-os AC-töltővel körülbelül négy óra alatt tölthetők fel az akkumulátorai, míg a 130 kW teljesítményű gyorstöltővel 30 perc alatt már annyi áramot nyomhatunk bele, amennyi közel 230 kilométeres hatótávra elegendő lehet. A hidrogéncellás változat várhatóan 2025-ben fog érkezni. Igen, ez az, ami a Renault és a HYVIA-val közös együttműködésben készül majd.

Az újdonság minden idők legbiztonságosabb Mastere lehet, ugyanis legalább 20 féle vezetéstámogató rendszerrel készül.Ezek közé tartozik a táblafelismerő, az aktív sávtartó rendszer, az éberségfigyelő, valamint a vészfékasszisztens. A nagyobb biztonság érdekében az elektromos változatot SD-kapcsolóval is ellátták, így egy esetleges balesetnél a tűzoltók gyorsan áramtalaníthatják a Mastert. Az akkumulátorok mindemellett egy megerősített keretben kaptak helyet, amely védi az energiatároló egységet a külső behatásoktól.

Vezetés

A tesztvezetésre a Bordeaux környéki borvidéken került sor. Ez egy közel ezeréves, mintegy 120 hektáron elterülő borvidék a franciák szerint a második legjobb (egyes magyar források szerint „a legjobb”). Három fő szőlőfajtája – cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot – van és szőlőtőkék gyakran pazarabbnál-pazarabb kastélyok körül koncentrálódnak.

A Master egyáltalán nem idegen ebben a környezetben, hiszen sok olyan kis út van errefelé, ahol csak az ilyen könnyű teherbírású furgonok férnek el. Vagy a kicsike, szőlő permetezésre használt traktorok. Elsőként egy 140 lőerős elektromos változathoz volt szerencsém. A megfelelő vezetési pozíciót hamar meg lehet találni az ülés mechanikus felemelésével, illetve a kormány állításával. Az elindulás sem bonyolult, csak sebességbe kell tenni a járművet a kormánykerék mögött található bajuszkapcsolón. Igaz, beletelhet egy fél percbe, míg az ember kitapasztalja, hogy milyen irányba kell pöccinteni ahhoz, hogy beugorjon a kívánt fokozatba (D-N-R vagy B). És persze nem szabad megfeledkezni a mechanikus kézifék kiengedéséről sem, mert a Master még nem elektronikusan és automatikusan működő rögzítőfékkel készül.

Már az első kilométereken megmutatkoznak az elektromos Master kedvező tulajdonságai. A furgon Eco-fokozatban is dinamikusan gyorsul, érzésre sokkal fürgébbnek tűnik, mint az előző generációs változat, amelyből zárt, illetve Luton felépítménnyel ellátott változatot is kipróbálhattunk korábban. A digitális műszeregység egyszerre kétféle skálán is visszajelzi a sofőrnek, hogy éppen energiafelvétel, vagy rekuperáció valósul-e meg.

Városban a B-fokozat kiválasztásával egypedálosan is vezethető a Master. Érdekesség, hogy ez nem egy olyan beállítás, ami mindig ugyanazt a viselkedést hozza. Mi értendő ez alatt? A Master terhelésfüggő lassítási vagy fékezési teljesítményt alkalmaz, ebből kifolyólag nem mindig ugyanazt az eredményt kapja a sofőr, amikor B-fokozatba pöccinti a bajuszkapcsolót. Van, amikor látványosan elkezd lassulni, de arra is van példa, amikor kis hatásszünet után fokozatosan kezdi el lassítani a járművet, minél jobban kihasználva a mozgási energia visszanyerését. Ha nagy szavakat akarnánk használni, akkor azt is lehetne mondani, hogy a Renault feltalálta az okosrekuperációt.

Az új Master kormányzása hibátlan. Erőkifejtés nélkül lehet kormányozni, a kormányrendszere pedig gyorsan, direkt módon és precízen reagál a kormány mozdulatokra. Érdekesség, hogy a Kangooból megszokott módon a hagyományos visszapillantó helyén egy olyan kamera képe látható, amely folyamatosan mutatja a furgon mögött lévő utat. A képe tűpontos és a felbontása sokkal jobb, mint a tolatókamera képe. Utóbbi ugyanis még természetes fényeknél is kissé elmosódott, pixeles hatású. Az említett hátsó kamera, valamint a külső visszapillantók használatával azonban problémamentesen lehet abszolválni a tolatási feladatokat.

Következő körben egy dízelmotoros változatba ülhettem át, amely az elektromos verzióhoz hasonlóan 400 kilogrammos ballaszttal volt ellátva. Bár ennél a műszeregység mechanikus, a fedélzeti komputer révén ugyanúgy digitális kijelzőről olvashat le néhány fontosabb adatot a sofőr. Ilyen például a váltás szükségességét jelző piktogram, ami szerintem egy „Le Petit” elvont. Eredetileg egy váltókart akar szimbolizálni, ezért leginkább egy kidőlni akaró gombára hasonlít. Mivel vezetés közben szerettem volna a rendszer tanácsaira támaszkodni a felváltással, illetve leváltással kapcsolatban, ezért figyelemmel kísértem, de eltelt egy kis idő, mire megtaláltam, hogy ez akar lenni a váltás szükségességét jelző ikon. Egy szimpla fokozat javaslat felfelé, vagy lefelé mutató nyíllal bőven elég lett volna. Ebből azonnal tudja az ember, hogy le, vagy fel kell esetleg váltani.

A tesztkör végén 22,7 kWh/100 km-res átlag energiafelhasználást jelzett ki a műszeregység, ami leginkább Eco módban, folyamatos klímahasználat mellett jött ki. A marketing anyagokban ennél egy kicsit kedvezőbb energiafelhasználás szerepel, de ez is bőven jó egy hasonló kategóriájú elektromos furgontól.

Ebben részlegesen tempomat használata is benne van, de mivel ebben az üzemmódban csak 92 km/órás sebességet enged meg beállítani maximum, ezért ezt néha ki kellett kapcsolni, hogy 110 km/órás sebességgel lehessen vele haladni autópályán. A 98 kilométeres tesztútvonalban azonban viszonylag kevés autópályázás volt. Indulás előtt 396 km-res hatótávot mutatott a műszergység, a teszt végén pedig 317 km-res hatótávot és 78%-os akkutöltöttséget jelzett ki. Magyarán nem ment le annyi a hatótávból, mint amennyit kilométerben valójában megtettem.

A 150 lóerős dízelváltozatnál ugyancsak precíz kormányzás és viszonylag feszes, ámde egyáltalán nem pattogó felfüggesztés vár a sofőrre. A gyárilag beépített navigációra nyugodtan rábízhatja magát az ember, mert egy-egy javasolt kereszteződés, vagy lehajtó eltévesztésénél is azonnal, hatásszünet nélkül fel tud ajánlani alternatívát. Ráadásul már most tud magyarul, tehát az instrukciókat is ezen a nyelven adja legyen szó szöveges, vagy hang alapú utasításokról.

Apropó hang. Az új Masterben is elérhető már a hangfelismerés funkció. Ennek köszönhetően – egyelőre angol nyelven – olyan egyszerű utasításokat adhatunk a furgonnak, mint például „csökkentse vagy növelje egy fokkal a beállított kílma hőmérsékletet”. Ez a hangfelismerő akkor működik jól, ha egyértelmű utasításokat adunk, nem kell arra várni, hogy kitalálja, mire gondolunk.

A dízel variáns is meglehetősen fürge, ám ezzel párhuzamosan nem túlságosan hangos. Persze az elektromos változat számít a legcsendesebbnek, de feltűnő, mennyire halk más versenytársakhoz képest.

Renault Master speciális változatok A Masterből jelenleg legalább húszféle alap érhető el az átalakításokhoz. Nemcsak a felépítményezhetőség, hanem a nagyobb teherbírás elérése érdekében is lehet számítani a gyáriakra. Az átalakításokat a gyárban, illetve különféle partnereknél hajtják végre. A gyári átalakítások közül a leggyakoribb véleményem szerint a legénységi fülke, vagy a billenőplatós változat. A hűtőfelépítményes változatok kialakítását viszont általában külső partnerek végzik. „Az új Master kiváló alapot jelent a különféle átalakításokra, ráadásul ezeket elektromos és később a hidrogéncellás változatokon egyaránt meg tudjuk csinálni. Jelenleg a szervizkocsi számít a legnépszerűbb speciális változatnak, de véleményem szerint keresett lesz a legénységi fülkés variáns is, amelyben elől három, hátul pedig három-négy fő foglalhat helyet” – árulta el a Vezessnek Magali Touze, a Renault átalakításokért felelős menedzsere.

Költségek

Az első negyedik generációs Masterek augusztusban kerülnek a kereskedésekbe. A nemzetközi menetpróba után egyelőre csak az elektromos hajtású változatoknak vannak magyar árai. A listaár szerint a legolcsóbb Masternek a padlólemezes-alvázas kivitel számít, 87 kWh kapacitású akksival, amely nettó 17,5 millió forintba kerül. A furgon kivitel – ugyanekkora – akkumulátorral 18,5 millió forint, ÁFA nélkül. Mindkettő 3,5 tonnás össztömeggel bír és nemcsak 22 kW-os, hanem 130 kW-os DC-töltőt is biztosít hozzá a gyártó.

Az elektromos haszongépjárművek beszerzését támogató program révén az új elektromos Master olcsóbban vásárolható meg. A kisebb akkumulátoros változatra 2,8 millió forintos, a nagyobbra pedig 4 millió forintos támogatás igényelhető. A Renault hazai forgalmazója emellett a padlólemezes-alvázas (L3H1) változatot nettó 16,4 millió forintos induló árral kínálja.

A Reanult Master és vetélytársai – Listaár, forint Mercedes-Benz eSprinter BASE (136 LE, 56 kWh) 20 057 000 Ford E-Transit Trend (183 LE, 68 kWh ) 23 245 000 Opel Movano-e Cargo (270LE, 110 kWh ) 21 400 000 Renault Master E-Tech (143 LE, 87 kWh) 18 500 000

Értékelés

A jövendőbeli megrendelők 40 féle változat közül választhatnak a 11-től egésze 22 köbméteres térfogattal rendelkező variánsig. A kínálatban nemcsak klasszikus zárt furgonokat, hanem fülke-alvázas, síkplatós, billetőplatós, valamint hűtős felépítménnyel ellátott kialakításokat is megtalálhatunk. A Master-portfolió tehát kifejezetten szélesnek ígérkezik.

Ha a hatótávot nézzük, akkor elmondható, hogy a Ford E-Transit jelenleg 317 km-ert, a Mercedes-Benz eSprinter pedig 440 km-res átlagos hatótávot kínál. A maga 460-as hatótávjával tehát az E-Tech Master minden trónkövetelőt odébb lökött, éppen ezért nem kizárt, hogy idehaza rövidesen piacvezető lesz az elektromos furgonok szegmensében. Az új Master ugyanis minden tekintetben felnőtt a vetélytársakhoz, ráadásul nem egy tömegtermék, hanem a Renault „saját gyereke”.

Mellette – Ellene Elérhető magyar nyelv a műszeregység, valamint a GPS-számára

Dinamikus gyorsulás

Nem zabálja a hatótávot

Kategória első hatótáv

Merész formaterv Nincs auto-hold funkció

Rossz a felbontása a hátsó tolatókamerának

Manuális kézifék

Szavazás