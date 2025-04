A haszongépjármű gyártóknál dolgozók kreativitására igazán nem lehet panasz. Az idei tapasztalatok azt mutatják, hogy úttörő elképzelésekben nincs hiány.

A Scania hazai forgalmazójának oldalán a mesterséges intelligencia került terítékre, csak másképpen. „Az új Scania AI Codriver a tökéletes partner az utazásaihoz. A rádió éppen nem a kedvenc műsorát játssza? A Codriver a motor ritmusára énekel” – olvasható a keddi Facebook-posztban. Szerintük az újdonság képes arra is, hogy kávét készítsen a sofőrnek akkor, amikor arra szüksége van. Sőt, a defektet is úgy oldja meg, hogy ki sem kell szállnia a gépjárművezetőnek. És, ha ez nem lenne elég, akkor a „Codriver ráadásul megjósolja, mikor alakul ki dugó az úton – a Jupiter holdjai és csillagai állása alapján„.

Ez még nem is a legmerészebb elképzelés. Egy másik márka alaposan feladata a labdát. „Lehetséges, hogy a jövő kamionjai lábhajtással is működhetnek? Igen, jól olvastad! A kezdeti tesztek szerint 5 órás tekerés után akár 80 km/órás sebesség is elérhető. Ráadásul a pedálos hajtás nulla emissziót eredményez, és garantáltan javítja a sofőrök fizikai állapotát„- olvasható az IVECO hazai forgalmazója, az ECO-tech visiON Facebook-oldalán.

Az MAN Truck&Bus nemzetközi Facebook oldala a Lastenkraftbike (LKB) mikromobilitási járműről adott hírt, ami nem más, mint egy teherbringa. „Akár az óvodába, akár a boltba, akár a városi dzsungelen keresztül – az MAN LKB biztonságosan, kényelmesen és károsanyag-kibocsátás nélkül juttatja el Önt és szeretteit az úti célhoz. Büszkék vagyunk arra, hogy tovább bővítjük szakértelmünket – és aktív szerepet vállalunk a jövő mobilitásának alakításában!” – adta hírül a vállalat közösségi oldala.

A Liebherr pedig egy Monster Truck-ra hajazó bányagép képét tette közzé ezen a napon. Ez jelenti a márka újdonságát, vagyis aki ezentúl látványos bemutatókat akar tartani bányagépekkel, annak már megvan az ideális járműve a Liebherr T264 Monster személyében!

Azért a kishaszonjárművek rajongói sem maradtak „érdekességek nélkül”. A DAF Fan elnevezésű márkarajongói oldal a holland gyártó könnyű teherbírású áruszállítók közé történő visszatérését jósolta meg. Ezzel egy 1993 óta tartó csend törne meg, hiszen a DAF-nak azóta nincs saját furgonja. Az újdonság az XA nevet kapta. Innen már nem nehéz kitalálni, hogy a hosszú tengelytávolságú változat az XA+ lenne!

És, hogy mi igaz mindebből? Nos, az égvilágon semmi, hiszen Bolondok Napja van. Azért valljuk be, az MAN Truck&Bus ötlete nagyon is valóságosnak tűnt. Vagy a lábbal hajtott kamion volt hihetőbb? A külön meg nem nevezett teherautó- és buszgyártók nem tettek közzé április elsejéhez köthető vicceket.