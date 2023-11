A Renault Masterből 1980-as bemutatkozása óta több mint hárommillió darabot adtak el. Az észak-franciaországi Batilly-ben készülő könnyű teherbírású haszonjármű eddig három generációt élt meg és a világ több mint 50 országában forgalmazzák. A francia gyártó a legújabb, negyedik generációs változattól azt várja, hogy folytassa az előd által megkezdett utat.

A külső megjelenést illetően a Master fontos frissítéseken esett át, amelynek köszönhetően a homlokfelületi és a közegellenállási együtthatója (Sxc) 20 százalékkal alacsonyabb lett. Mindezt úgy érték el, hogy rövidebb motorháztetőt, nagyobb dőlésszögű szélvédőt, áramvonalasabb tetőkialakítást, illetve több légbeömlőt alkalmaztak. A modell teljesen új, C betűt formázó LED-technológiás fényszórókat, valamint függőleges lamellákkal ellátott hűtőmaszkot kapott. A jövendőbeli vásárlók 7 alapszín és 300-féle színárnyalat közül választhatnak a karosszériát illetően.

A vadonatúj Masterrel az volt a célunk, hogy olyan közel kerüljünk az ideális furgonhoz, amennyire csak lehetséges. Úgy gondolom, hogy az újdonság esetében a vállalkozók, az üzemeltetők és a flottamenedzserek valódi előrelépésnek lehetnek szemtanúi. Egy olyan járművet üdvözölhetnek benne, amely mindig rendelkezésre áll, amikor szükségük van rá, hogy maximalizálni tudják a termelékenységüket. Egy furgont, amire nap mint nap számíthatnak, függetlenül attól, hogy milyen hajtásrendszer mellett tették le a voksukat” – jegyezte meg az új Masterrel kapcsolatban Hélène Carvalho, az új Master fejlesztésért felelős projekt vezetője.

Az új Master teljesen új műszerfalat is kapott, amely ergonomikusabb kialakítással rendelkezik. Az iparági trendeknek megfelelően a kormánykerék mögött lévő műszeregység immáron teljesen digitális lett, a multimédia- és infotainment-rendszer kezelésére szolgáló színes kijelző pedig a megszokott helyen, a kormánykeréktől jobbra kapott helyet. A szakemberek vélhetően rengeteg funkciót integráltak a digitális interfészbe, mivel feltűnően kevés a fizikai kapcsolók száma az új műszerfalon.

A szakemberek teljesen újragondolták a tárolórekeszeket is, és mintegy 25 százalékkal több kapacitást kínál a modell ezen a téren. Ennek köszönhetően összesen 135 liternyi tárolórekesz áll rendelkezésre az új Master fedélzetén. Szerencsére megtartották azokat a praktikus megoldásokat is, amelyek az előző Masterben már megvoltak. Ezek közé tartozik, hogy a középső ülés háttámlájának lehajtásával egy kisebb asztalkát varázsolhat magának a sofőr. A vezetői környezetben pedig karnyújtásnyira több USB-C töltőpont is elérhető, így könnyedén megoldható az elektronikai eszközök töltése.

Az új Master úgynevezett „multi-energy” platformra épül, ami lehetővé teszi, hogy egyszerre háromféle hajtáslánccal készüljön. A belső égésű motorok terén négyféle – 105, 130, 150 és 170 lóerős – Blue dCi erőforrás található. Ezek manuális vagy kilencsebességes, automata váltóval társíthatók. A teljesen elektromos változatok 130 (96 kW) és 142 (105 kW) lóerős villanymotorokkal rendelkeznek, amelyek 40 kWh, illetve a 87 kWh kapacitású akkumulátor-csomagból nyerik a működéshez szükséges energiát. A kisebbel 180, a nagyobbal 410 kilométer tehető meg egy feltöltéssel a WLTP-ciklus szerint.

Az elektromos változat kétféle töltővel érhető el: a 22 kW-os otthoni töltővel 4 óra alatt tölthetők fel az akkumulátorok 10 százalékosról 100 százalékosra. Utcai töltésre pedig 130 kW-os DC-töltő szolgál, amivel körülbelül egy óra alatt végezhető el ez a művelet. Érdekesség, hogy az új Master ugyan alkalmas még a hidrogéncellás hajtásrendszer fogadására is, de ezzel kapcsolatban a Renault nem tett közzé adatokat.

A modell nemcsak a hajtás, hanem a vezetésbiztonsági rendszerek terén is nagyot lépett előre. Az új Master ugyanis 20-féle vezetéstámogató rendszerrel, többek között automatikus vészfékkel, illetve vontatmányasszisztenssel készül. Az 1625 kilogrammos maximális teherbírása mellett ugyanis 2,5 vontatási kapacitással büszkélkedhet. A leendő üzemeltetők legalább 20-féle változat közül választhatnak egészen 11 köbméterestől a 22 köbméteres raktérrel rendelkező változatig.

Az új Renault Master forgalmazása várhatóan 2024 tavaszán indul.