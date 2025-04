Kilencedik alkalommal rendezik meg a Nagy Diák KRESZ-tesztet, amiben 14 és 24 év közötti fiatalok csillogtathatják meg a KRESZ-tudásukat. Miután regisztráltak, a március 19-e és május 11-e között tartó, első fordulóban egy percek alatt kitölthető tesztben, szöveges, képes, valamint videós kérdések megválaszolásával bizonyíthatják, mennyire ismerik a közlekedési szabályokat – írja a Kreszváltozás.hu.

Az online teszt kitöltői közül a legjobb eredményt elérő 1000 résztvevő jut tovább a személyes részvétellel zajló középdöntőbe, amit május 22-én rendeznek meg Budapesten, az újpesti UP Rendezvénytérben. Itt zajlik majd az országos döntő is, ahová a középdöntőből a legjobb öt-öt játékos kerül be. Ők egy televíziós kvízben mérhetik össze tudásukat és szállhatnak harcba a fődíjakért.

A játékosok még az első teszt kitöltése előtt eldönthetik, melyik főnyereményre szeretnének lecsapni: egy elektromos robogóra vagy egy ingyenes B-kategóriás jogosítványszerzési lehetőségre – ez alapján könnyű kikövetkeztetni, hogy több százezer forintos nyereményekről van szó.

Az ingyenes jogosítványszerzés egyébként már a gyakorlatban is működik, még ha nem is úgy, ahogy az állam beharangozta. Arról, hogy hol tart a kezdeményezés, a Vezess friss cikkében számoltunk be: