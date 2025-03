„Bő 30 éve van jogosítványom, 27 éve vagyok a Magyar Honvédség kötelékében. Autószerelő technikumban végeztem a polgári iskolám, sorkatonaként harckocsizóként kezdtem, majd az elmúlt évtizedekben sorra képeztem magam. Szinte az összes gépjárműre szereztem vezetői engedélyt a nagymotortól a buszon és a túlméretes, túlsúlyos árukat szállító járművekig, plusz a veszélyesanyag-szállítás összes kategóriájával rendelkezem, de voltam delegációvezető is nemzetközi területen…” – sorolja hosszan Sisilla Tivadar.

A főtörzsőrmester az egyik olyan katona, aki az állam által ingyenesen biztosított járművezetés-képzésre jelentkezett középiskolás diákoknak oktatja a személyautó-vezetést Szolnokon és környékén. Telefonon értük el őt, sms-ben át is küldte a saját jogsija egy részletének a fotóját.

Életet mentett. Kétszer

A Honvédelmi Minisztérium (HM) még tavaly nyáron közölte, hogy „már zajlik a hivatásos katonák autós oktatókká történő átképzése, ősztől már vezetni taníthatják a végzős középiskolásokat”. Az akkori közleményük egyik része azonban kiverte a biztosítékot sokaknál, ugyanis a tárca szerint „a szakoktatói képzésben a Magyar Honvédség állományába tartozó katonák vehetnek részt, amennyiben betöltötték 23. életévüket, középiskolai érettségivel, legalább két éve érvényes B kategóriás vezetői engedéllyel és egészségügyi alkalmassági vizsgával rendelkeznek”.

Nyilván a 23 éves életkorra és a kétéves B kategóriás jogsira szaladtak fel a szemöldökök, egyes járművezető-oktatók és iskolák joggal mondhatták erre, hogy ennél azért tapasztaltabb emberekkel kellene autóvezetést oktatni. Mint például ők, akik piaci alapon csinálják ezt.

Információink szerint a „negatív hírekre” reagálva a minisztérium, és a képzésüket konkrétan végző Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. (KTI) az eredetileg tervezettnél szigorúbb vizsgát tartott a végül kiképzett oktatóknak.

Közülük az egyik Sisilla főtörzsőrmester, aki ezekre a „negatív hírekre” reagálva mondja most, hogy van itt tapasztalat. Az egészségügyi alkalmassági vizsgához pedig annyit fűz hozzá, hogy neki például van harctéri életmentő végzettsége is, a vénaszúrástól kezdve sokkal alaposabb és mélyebb a tudása, mint a B kategóriás jogosítványhoz szükséges egészségügyi tanfolyam követelményei. Nemrég egy átlagos hétköznap úgy hozta, hogy erre szüksége is volt: a szolnoki sajtó is megírta, hogy megmentette egy eszméletlen, földön fekvő férfi életét a városban. Korábban meg egy balesetet szenvedett motorosét.

Valóban ingyenes a jogsi? Vezetnek már a diákok? Ki kerülhet be a körbe?

Több mint egy éve, tavaly március 14-én egy Facebook-posztban jelentette be az igazságügyi miniszter, hogy „2024. szeptember 1-jétől az állam ingyenesen biztosítja a jogosítványt a középiskolásoknak. Ebbe beletartoznak a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati órák, vizsgák is.” Ma egy B kategóriás jogosítvány megszerzéséig jellemzően félmilliós költséggel számolhatnak a tanulók, így ez jelentős segítség lett volna sokaknak, azonban gyorsan visszakozott a politikus. Még aznap egy második Facebook-posztban már azt írta, „2024. szeptember elsejével a középiskolai oktatás részévé válik a KRESZ és az egészségügyi oktatás”. Hozzátette: „Az állam már idén pilot jelleggel elindítja a gyakorlati oktatás ingyenes megszervezését is.”

Egyértelmű, hogy a kettő között sok százezer forintnyi különbség van családonként, de hol tart most ez a történet? Azóta kiképeztek 23 oktatót, akik 2025 márciusában 70 tanulót már tanítanak vezetni, sajnos csak a Szolnokon és a környékén lévő középiskolába járókat.

Sokan megbuknak? Egyre többen buknak meg a B kategóriás forgalmi vizsgán – írta a héten a hvg.hu. Az újság megkeresésére nem árulta el a pontos adatokat a Központi Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV), de tizenegy, általuk véletlenszerűen kiválasztott autósiskola átlagát vizsgálva megállapította a lap, hogy valós a tendencia. „Míg 2020 első három negyedévében még 50 százalék feletti volt a B kategóriás gyakorlati vizsga sikerességi mutató (VSM), addig 2024 négy negyedévéből háromban már a 42 százalékot sem érte el, sőt, az év utolsó három hónapjában a vizsgázók több mint 60 százaléka megbukott” – állítja a hvg.hu.

Egyelőre tehát nagyon távol vagyunk az eredeti, „az állam ingyenesen biztosítja a jogosítványt a középiskolásoknak” mondattól. Csak egy szűk részén az országnak, és a sok tízezernyi középiskolásból csak pár tucatnyian vezetnek jelenleg, és ők is csak 29 órányi vezetést kapnak ingyen, de legalább elindult.

Az elméleti oktatás (KRESZ és egészségügy) a KRÉTA-rendszeren keresztül, E-learning segítségével, online zajlik. A gyakorlati képzés pedig a honvédség oktatóival a szolnoki katonai repülőtéren kialakított rutinpályán, majd ott a városban és a környékbeli országúti forgalomban történik.

A Magyar Honvédség csak a gyakorlati képzésben vesz részt. Kérdésünkre a minisztérium elmondta, „pontos adat azzal kapcsolatban, hogy mennyi tanuló kezdte meg az elméleti képzést, nincs, hiszen minden tanuló egyénileg jelentkezik a KRÉTA-rendszeren. Erre a katonai oldalnak sem rálátása, sem ráhatása nincs.”

A tárca szerint eddig „több mint száz diák döntött úgy, hogy a gyakorlati órák tekintetében él a honvédség által adott lehetőséggel. A katonák nem válogatnak a jelentkezőkből, azok a diákok, akik a honvédség által biztosított gyakorlati képzést választják, egytől egyig élni is tudnak a lehetőséggel.”

Sisilla Tivadar 6 tanulót oktat, most pénteken volt az első próbavizsgázója, a fenti képen látható középiskolás. A honvédség szürke Suzukijaival vezetnek, ezek kézi váltósak. „Jobb ez így, tanuljanak meg kézi váltóssal vezetni, aztán persze bárki átülhet automatába” – mondja a főtörzsőrmester, akinek privátban szintén automata a kocsija. A készülő KRESZ kapcsán korábban megírtuk, hogy felmerült a járművezető-képzés reformjánál, hogy jó-e, ha valaki csak automata váltóssal tanul, a honvédségnél erre nincs most lehetőség.

A társaival együtt Sisilla Tivadar is katonai egyenruhában oktat, ami kívülről és első blikkre furcsának tűnhet, de neki ez a munkaruhája. „Katona vagyok, de az autóban nem párhuzamos és derékszög minden. Mivel autóvezetésről és közlekedésről van szó, fontos a fegyelem, de jó a légkör. Lehet, hogy szerencsés vagyok a diákjaimmal, de csillogó szemmel jönnek vezetni.”

Valószínűleg a Szolnok környéki diákok is szerencsések, hiszen az ország többi részén vezetni tanuló középiskolás diáktársaikkal – és a családjaikkal – ellentétben nekik sok pénzt spórol az állam. Ám ez a főtörzsőrmester szerint nem nehezedik rájuk nyomásként egy olyan eleve stresszes helyzetben, mint amikor egy 18 év alatti fiatal beül egy idegen mellé, és vezetni tanul tőle az utakon, autók, motorosok, kerékpárosok és gyalogosok között.

„Fegyelmezettek, de nem látok rajtuk ilyet. Szerencsére szülői nyomás sincs rajtuk, mindannyian a saját elszántságukból akarnak jogosítványt.”