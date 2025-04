A 2025-ös Forma-1-es Japán Nagydíj hétvégéjének eddigi egyik legemlékezetesebb eseménysorozata, hogy már ötször kigyulladt a szuzukai aszfaltcsíkot szegélyező fű. Az időmérőt is meg kellett emiatt egy alkalommal szakítani.

A szervezők ugyan különféle lépéseket ígértek és tettek is még a pénteki esetek után, de láthatóan ezek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Látszólag tényleg csak a tűzoltás az egyetlen, amire önerőből képesek, így immár bevallottan is a vasárnapi időjárás-változásban bíznak.

Az előrejelzések alapján helyi idő szerint vasárnap reggel csapadék várható a pálya környékén, azaz a futam nem biztos, hogy esős lesz, de a víz segíthet a kiszáradt füvön, és csökkenti annak éghetőségét. Felmerült egyébként még az is, hogy

szándékosan felgyújtsák a gyepet,

megelőzve a futam alatt esetlegesen kipattanó tüzeket, ám az ötletet végül elvetették. Egyfelől az égetnivaló terület túl nagy ahhoz, hogy kontroll alatt tartsák, másrészt nem túl környezetbarát az ilyesmi, harmadrészt pedig nem is nézne ki jól a közvetítésben, hogy minden égett és koromfekete.

A Nemzetközi Automobil Szövetség részéről azt közölték, hogy ha az előrejelzések valamiért tévesnek bizonyulnának, akkor ismét jön a locsolás.